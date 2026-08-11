信義虎林街公辦都更案完成簽約 蔣萬安：7599專案首案展現成果

臺北市長蔣萬安11日出席「信義虎林街60巷公辦都更案簽約典禮」，與住戶及相關團隊共同見證「7599專案」首件完成招商簽約的公辦都更案。蔣萬安表示，本案住戶整合意願高達94.3%，推動過程相當不容易，感謝住戶的信任，以及各方團隊共同努力促成。市府將持續加速推動都市更新，為市民打造更安全、舒適、優質的居住環境。

蔣萬安指出，臺北市屋齡30年以上建物比例已超過七成，許多老舊住宅面臨耐震能力不足、缺乏電梯，以及不符全齡友善需求等問題。因此，他上任第一年即推出「都更八箭」，透過多項措施提高民眾參與意願、加速都更審議程序。近三年半，臺北市都更報核案件數已達上任前8年的2.4倍；包括信維整宅、南機場單元五等案件也陸續進入公告招商階段，具體展現市府推動都市更新的成果。

蔣萬安說明，虎林街60巷公辦都更案在2023年「7599專案」推出後即提出申請。市府秉持「早進場、幫試算、擴量能」的策略，及早投入資源，協助辦理建築規劃、財務試算及住戶意願調查；後續由臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者，持續與住戶溝通、整合意見，最終順利完成招商簽約，也成為「7599專案」推動至今的重要里程碑。

蔣萬安表示，本案未來預計興建兩棟地上23層、地下5層建築，並將取得低碳、綠建築、智慧建築及耐震等相關標章。整體規劃也將納入里鄰開放空間、無障礙設施，以及水平、垂直綠化等設計，不僅改善原有居住環境，也呼應市府「降溫城市」政策，打造更安全、宜居且永續的生活空間。

蔣萬安強調，都市更新最重要的就是取得住戶信任、凝聚社區共識。虎林街60巷公辦都更案從住戶提出申請、整合意願，到今天正式完成招商簽約，是市府、住都中心、住戶及各方團隊共同努力的成果。市府也將以本案經驗持續推進更多公辦都更案件，讓臺北老舊社區加速更新，讓市民住得更安心、更舒適。