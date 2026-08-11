快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

聽新聞
0:00 / 0:00

超高齡社會房市新趨勢、人屋雙老成挑戰 這類房型占比急升

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
政大不動產研究中心與內政部舉辦論壇，邀集內政部政務次長董建宏(中)、永慶房產集團業務總經理葉凌棋葉凌棋(右一)等產官學界代表，共探高齡社會下住宅政策與市場趨勢。左二為國立政治大學地政學系教授林左裕、左一為地政士公會全聯會不動產學院院長李嘉嬴、右二為政大不動產研究中心主任楊松齡。政大不動產研究中心／提供
政大不動產研究中心與內政部舉辦論壇，邀集內政部政務次長董建宏(中)、永慶房產集團業務總經理葉凌棋葉凌棋(右一)等產官學界代表，共探高齡社會下住宅政策與市場趨勢。左二為國立政治大學地政學系教授林左裕、左一為地政士公會全聯會不動產學院院長李嘉嬴、右二為政大不動產研究中心主任楊松齡。政大不動產研究中心／提供

台灣正式邁入超高齡社會，人口老化、少子化及人口移動等趨勢改變住宅需求，也重塑不動產市場發展模式。永慶房產集團業務總經理葉凌棋參與由國立政治大學社會科學學院不動產研究中心與內政部共同舉辦的「超高齡社會下的不動產新課題：人口老化、資產傳承與住宅市場轉型」論壇，與內政部政務次長董建宏、國立政治大學地政學系教授林左裕及地政士公會全聯會不動產學院院長李嘉嬴等產官學界代表，共同探討高齡社會下住宅政策與市場發展方向，為住宅政策、都市更新、住宅安全及資產永續提供更多產業觀點。

論壇中，董建宏以「推動都市更新與老宅延壽政策」為題指出，台灣正面臨「人屋雙老」的挑戰，全台30年以上老宅已超過550萬戶，且多集中於六都，隨著高齡人口持續增加，住宅耐震不足、缺乏無障礙設施及老舊管線等問題需更加重視。

董建宏表示，政府近年持續深化都市更新制度，透過都更三法修法、設立國家住都中心及推動「自主都更全案管理機制」等措施，提高都市更新效率，並透過中央都更基金協助自主都更融資。同時，也推動老宅延壽政策，補助30年以上公寓及透天厝改善立面、更新管線、增設電梯及無障礙設施，提升高齡社會居住安全。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋以「人口結構改變下的房市觀察與市場因應」為題分享市場趨勢。葉凌棋總經理分析，近10年全國人口雖減少約24萬人，但家戶數卻增加129萬戶，顯示住宅需求已不再只看人口總數，而是受家戶成長支撐。

其中，全國每戶平均人口已降至2.4人，一人家戶占比更達41%，小家庭化已成為住宅市場的重要驅動力量。

葉凌棋進一步指出，小宅化已是市場趨勢。近10年全國成屋平均交易坪數縮小約5坪，而2025年30坪以下住宅交易占比已達41%，與一人家戶占比相同，反映市場主力需求逐步轉向小坪數住宅。

從區域發展來看，新竹受惠科技產業聚落帶動，購屋坪數縮減幅度為六都、新竹縣市最小；反觀中南部，則因房價漲幅高於薪資成長，各世代購屋面積縮減幅度普遍高於北部，顯示人口結構與產業發展正逐步重塑各地住宅市場。

國立政治大學地政學系教授林左裕從人口結構、資金政策及市場變革三個面向分析房市。他表示，雖然台灣已進入人口負成長，但受小家庭化及產業聚落帶動，各都市仍具穩健自住需求。

林左裕指出，近年房地合一稅2.0、囤房稅2.0，已提高短期交易及非自住持有成本，有效抑制市場炒作；央行信用管制上路後，投資需求明顯降溫，預售屋交易量縮、中古屋價格修正，房市回歸自住需求。未來市場走勢仍將受到信用管制政策、利率與通膨變化，以及科技業、AI產業發展是否持續帶動區域需求等因素影響。

地政士公會全聯會不動產學院院長李嘉嬴表示，不動產已不只是居住空間，更是家庭資產傳承的重要工具。她建議，應依不動產未來是否出售，及早規劃贈與或繼承方式，並預先立下遺囑，避免日後產權爭議。

李嘉嬴指出，民眾也可善用贈與免稅額、配偶剩餘財產差額分配請求權、保險規劃及房地合一稅相關制度，合法降低稅負；地政士則能協助跨世代資產規劃、稅務試算及繼承登記，讓資產順利傳承。

超高齡社會 房市 不動產

延伸閱讀

非新不買？台中新屋交易占比逼近五成 買方回歸居住本質建商各顯神通

高雄2字頭低單價預售大樓成稀有價 ?專家：這七區還有機會

小資哭了！高雄2字頭預售屋只剩不到一成

台灣迎來史上最大財富交棒期 永達保經破解二大繼承潮地雷

相關新聞

瓦城斥資2.58億元加碼美國第二品牌「BOBO THAI」進軍北美

瓦城（2729）泰統集團加速美國市場布局，今天同步公告，子公司第一美味將透過轉投資第三地區事業TTFB World Co., Ltd.（B.V.I），間接投資美國TTFB USA INC，再轉投資TTFB CA LLC，斥資800萬美元、約新台幣2.58億元，布局美國餐飲等相關業務，並正式推出海外第二品牌「BOBO THAI」，擴大北美多品牌經營版圖。

瞄準全球ESG商機 溢泰再生碳握入場券

溢泰實業（7818）11日公告上半年稅後純益為2.55億元、EPS 1.65元，和去年相比略減0.35元。惟法人表示，溢泰的活性碳再生產品已從技術驗證即將邁入商業驗證，未來可望隨著新廠產能開出、認證客戶進入實質拉貨，推升下一波關鍵的營運動能。

泰茂董事會通過泰國儲能案 第4季起陸續貢獻營收

泰茂（2230）董事會通過泰國儲能型光電系統裝置採購案。公司強調，採購案為泰茂新能源事業群布局東南亞市場的重要進展，預計自今年第4季起隨設備分批出貨、驗收及收款進度，為公司營運挹注成長動能。

弱勢家庭租屋難怎麼解？ 國土署揭社宅、包租代管與租補三軌並進

民團11日召開記者會，關切受暴婦幼租屋需求。內政部國土署表示，目前政府透過直接興辦社會住宅、包租代管及租金補貼三軌協助弱勢家庭，其中社會住宅依法至少保留40%提供經濟或社會弱勢者；截至今年7月底，包租代管已協助11萬6,390戶家庭，其中經濟或社會弱勢戶占41.19%。

超高齡社會房市新趨勢、人屋雙老成挑戰 這類房型占比急升

台灣正式邁入超高齡社會，人口老化、少子化及人口移動等趨勢改變住宅需求，也重塑不動產市場發展模式。永慶房產集團業務總經理葉凌棋參與由國立政治大學社會科學學院不動產研究中心與內政部共同舉辦的「超高齡社會下的不動產新課題：人口老化、資產傳承與住宅市場轉型」論壇，與內政部政務次長董建宏、國立政治大學地政學系教授林左裕及地政士公會全聯會不動產學院院長李嘉嬴等產官學界代表，共同探討高齡社會下住宅政策與市場發展方向，為住宅政策、都市更新、住宅安全及資產永續提供更多產業觀點。

蔣萬安「7599專案」首例公辦都更案今招商簽約 建商曝關鍵原因

台北市長蔣萬安推動都市更新「7599專案」，首件完成招商的「信義虎林街60巷公辦都更案」，今天正式簽約。蔣今天出席簽約典禮說，本案住戶整合意願高達94.3%，推動過程相當不容易，是重要里程碑；實施者新潤董事長也透露，本案能成功關鍵是防災型都更的容積獎勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。