蔣萬安「7599專案」首例公辦都更案今招商簽約 建商曝關鍵原因

台北市長蔣萬安推動都市更新「7599專案」，首件完成招商的「信義虎林街60巷公辦都更案」，今天正式簽約。蔣今天出席簽約典禮說，本案住戶整合意願高達94.3%，推動過程相當不容易，是重要里程碑；實施者新潤董事長也透露，本案能成功關鍵是防災型都更的容積獎勵。

信義虎林街60巷公辦都更案位於信義區，基地約772.89坪，近捷運永春及松山站，交通路網發達、生活機能成熟。現況為屋齡逾53年的4樓老舊公寓，全區土地約99%為私有地，未來透過公辦都更提供安全舒適的居住空間。

新潤建設董事長黃文辰表示，這個案子能成功只有一個關鍵因素，除住戶有高度凝聚力，住都中心與市府高層支持外，最關鍵原因就是防災型都更。

黃說，當年他在蔣萬安競選時，就曾跟市長聊到如何讓台北市都市更新推動更快速，困境就是容積不夠，尤其本案是一坪換一坪，在這麼高造價下，一般開發商不會願意做，但增加防災型都更的容積獎勵20至30%，也是能推動公辦都更掛件的最大原因。

蔣萬安也提到，本案在2023年「7599專案」推出後，本案即提出申請，市府秉持「早進場、幫試算、擴量能」策略，協助辦理建築規畫、財務試算及住戶意願調查；由北市住宅及都市更新中心擔任實施者，成為「7599專案」推動至今的重要里程碑。

蔣也提示，台北市屋齡30年以上建物比例已超過七成，許多老舊住宅面臨耐震能力不足、缺乏電梯，以及不符全齡友善需求等問題。他上任第一年即推出「都更八箭」，透過多項措施提高民眾參與意願、加速都更審議程序。近三年半，北市都更報核案件數已達上任前8年的2.4倍；包括信維整宅、南機場單元五等案件也陸續進入公告招商階段，具體展現市府推動都市更新的成果。

蔣表示，本案未來將蓋兩棟地上23層、地下5層建築，並將取得低碳、綠建築、智慧建築及耐震等相關標章。整體規畫也將納入里鄰開放空間、無障礙設施，以及水平、垂直綠化等設計，不僅改善原有居住環境，也呼應「降溫城市」政策，打造更安全、宜居且永續的生活空間。