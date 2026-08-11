國艦國造100噸級、300噸級海洋調查船 今日下水命名

由國家海洋研究院推動委託台船（2208）打造的100噸級與300噸級兩艘海洋基礎資料調查船，11日在台船高雄廠區舉行「下水暨命名典禮」。包括總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、高雄市長陳其邁、海委員主委管碧玲及國海院院長陳璋玲等出席，共同見證臺灣海洋科研自主發展邁向新紀元的重要時刻。

兩艘國造調查船今日正式由總統賴清德親自命名為「澄波 No. 101」與「澄波 No. 102」，象徵台灣海洋基礎科研能量邁入新里程碑。賴清德總統於致詞時表示，台灣四面環海，是海洋國家，海洋不是阻隔，而是台灣連結世界的橋樑，也是經濟發展、能源轉型、生態保育及國家安全的關鍵。政府將持續強化海洋科研、觀測及調查能量，提升台灣自主掌握海洋的能力。

賴清德總統進一步指出，近兩年多來，政府陸續完成《海洋保育法》立法、發布新版《國家海洋政策白皮書》，並推動國家海洋科技管理營運體系建置，同時持續強化海洋觀測、科技設施及調查團隊，提升台灣自主調查及研究海洋的能力。今日100噸級及300噸級調查船正式下水，正是落實國家海洋政策的重要具體成果。賴總統也期勉海委會以及國家海洋研究院全體同仁，全力以赴，完成國家交付的重責大任，並祝福這兩艘海調船未來的運作能夠一帆風順。

海洋委員會主任委員管碧玲表示，這項建造計畫獲得總統賴清德高度重視與支持，並以充分的預算投入，讓台灣能夠一步步建立自主海洋調查的國家能力，從船隻的噸位、定位與數量提升，更重要的是強化台灣掌握自身海洋資料與海洋情勢的能力。

管碧玲強調，「自己的海，自己調查；自己的資料，自己掌握；自己的海洋，自己要比任何人更了解。」她說，海底地形、水文、洋流及長期累積的海洋資料，在平時是海洋科學研究的重要基礎；面對安全挑戰時，更是國家掌握海洋情勢的重要基底，期待讓海洋科學研究與國家安全形成更緊密的連結，進一步知海、護海。

高雄市政府指出，這兩艘調查船正式下水，不只是科學資料累積，更是國家海洋主權的實力，以及高雄城市產業的能量的展現。高雄有台船造船國家隊的核心，有航太與扣件聚落，有台積電（2330）的產業鏈，有亞洲新灣區的AI軟體大腦，具備全台最完整的無人載具產業基礎。

國海院表示，今日下水的「澄波 No. 101」與「澄波 No. 102」兩艘調查船，由台船公司承造，均配備先進的單波束與淺海多波束聲納系統、水下感測器及甲板拖曳機械設備，能精準執行深海與近海地質測繪與生態普查，將大幅提升我國海洋數據收集的廣度與深度。

300 噸級負責近岸綜合調查，涵蓋海床地形底質測繪、海象水文，以及臺灣灘、離島等海域的資料蒐集；100 噸級則專責極淺水域的海洋生態調查，建立沿海生態環境的長期基礎資料，未來將與設計中的 4,000 噸級大洋調查船共同組成完整船隊，讓臺灣對海洋的了解，從近岸一路延伸到大洋。