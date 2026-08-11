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新光三越砸10億改造北車 預計耗時2年8個月分區整建

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北車站商場改造正式啟動。新光三越自7月25日接手台北車站商場營運後，11日與台鐵公司舉行ROT案合作啟動儀式，宣布投入10億元進行整建，預計歷時2年8個月，以「Window to the World」為概念，將車站大廳打造為具有台灣特色的「城市客廳」，導入600吋大型螢幕、大型時鐘及AI智慧服務，陪伴台北車站多年的「黑白棋」地坪也將走入歷史。

台鐵公司表示，此次合作案為「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」，將採分期、分區方式進行整建，預計2年8個月完成，期間將維持至少7成櫃位及商業服務量能，確保旅客通行與消費服務不中斷。

此次整建規劃以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際觀光、國際友善、公益空間、安全環境、AI智慧」八大主軸，重新定位台北車站商業空間，從單純交通轉運樞紐，升級為結合購物、美食、觀光及智慧服務的生活體驗中心。

交通部政務次長伍勝園表示，台北車站是台灣最核心的交通樞紐，也是首都的重要門戶，每日約有64萬人次進出，涵蓋國內外旅客及商務人士，台北車站的整體環境與服務品質攸關台灣國際形象。此次透過台鐵與新光三越合作，結合軌道運輸與零售百貨優勢，將為旅客及民眾帶來全新的消費與休閒體驗。

台鐵公司董事長鄭光遠表示，台北車站每天超過60萬人次使用，不只是台灣交通核心，更是台灣面向世界的重要起點。台鐵公司化後持續推動資產活化及服務升級，此案依公開、公正原則完成招商及評選，新光三越已於7月24、25日完成營運交接。

鄭光遠指出，整建期間將採分期、分區施工，並將施工人員與旅客動線完整區隔，在確保工程安全的前提下，維持至少7成營運量能。至於工程能否提前完成，新光三越董事長吳昕昌表示，雙方當然希望在不影響旅客及營運的情況下加速工程，但目前仍須進一步確認施工安全、分區及工程細節，待規劃明確後再對外說明。

針對B1直達2樓電梯等設施，新光三越副總吳昕昌吳昕昌表示，希望能儘早完成，但涉及工程及安全等因素，目前尚無法提供具體時程。

此外，針對台北車站大廳街友及移工聚集問題，鄭光遠表示，台鐵將持續與台北市政府及警方協調，並由鐵路警察及台鐵保全加強巡查及秩序維護。近期旅客反映部分區域冷氣不足，台鐵也已提出改善方案，正進行設備採購及安裝，並在月台增設部分臨時小型冷氣，盼在全面整建前先改善旅客候車體驗。

新光三越 台鐵 台北車站

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