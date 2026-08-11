郵政A7物流園區作業漸穩 1,812人甄試補實人力缺口

中華郵政表示，臺北郵件處理中心自今年5月4日搬遷至A7物流園區後，初期受到設備、人員及系統磨合影響，部分作業效能未能完全發揮，經持續調整設備及優化作業流程，目前郵件處理作業已逐步恢復順暢，各項設備也陸續進入穩定運作階段。

中華郵政指出，為改善A7物流園區營運效率，近期陸續推動20碼郵件號碼、客服一站式服務、紙箱標準化，以及物流動線與作業流程改造，同時強化相關人員訓練，隨著各項改善措施陸續到位，整體郵件處理效能已有提升。

在人力方面，中華郵政表示，今年上半年整體營運績效優於去年同期，隨著業務量增加，也衍生部分人力需求。為加速補足人力缺口，今年上半年已依各用人單位需求，額外辦理3次內、外勤人員甄試，正取及備取合計364人；另辦理全國性職階人員招考，預計錄取1,448人，兩項甄試合計錄取1,812人。

中華郵政表示，目前整體人力缺口約1,681人，將持續依各單位需求辦理進用，預計今年第4季可全數補足，以因應郵件及物流業務需求。

針對第一線人員反映的高溫工作環境，中華郵政也已採取相關降溫措施，包括提供外勤人員避暑用品，並在室內作業場所加裝電風扇及噴霧器，以降低工作場域溫度；此外，外勤人員冬、夏飲品費也由每人每年1,000元提高至1,200元。

至於外勤人員建議配發風扇背心，中華郵政表示，將持續關注相關產品技術發展及安全性，並評估實際使用可行性，兼顧同仁執勤安全與工作舒適度。