延續單元三、四成果再創新局 南機場整宅單元五招商啟動

臺北市住宅及都市更新中心11日正式公告招商，推動「臺北市中正區永昌段四小段633-6地號等4筆土地公辦都市更新案」（即南機場一期6、7棟整宅，單元五），誠摯邀請優秀團隊加入，共同打造安全、舒適、宜居的新家園。

本案基地位於臺北市中正區中華路二段以東、中華路二段311巷以南、中華路二段315巷5弄以西及中華路二段315巷以北所圍成之完整街廓，面積總計3,679平方公尺（約1,112.9坪）。基地鄰近南機場夜市，步行200公尺即抵達萬大線LG03廈安站；隨著萬大線即將於2027完工通車，未來開通後將與新店線、淡水信義線形成轉乘路網，全面重塑在地交通與價值結構；周邊另有忠義實小社福園區、臺北植物園及青年公園等公共服務與都市綠地，兼具交通、商業、教育、社福及休憩機能，具備良好的居住與更新發展條件。

本案基地範圍內私有土地比例約78.45%，現有建物興建於民國51年，迄今屋齡已逾60年，建物內外部多有磁磚龜裂、管線破損滲漏，漏水壁癌等問題；且因既有住宅室內面積多在12坪以下，居住空間狹小，存在增建、占用法定空地及頂樓加蓋等情形，不僅影響公共空間使用，也增加居住安全風險，社區期盼透過都市更新重建安心的生活家園。

本中心自104年設立駐地工作站，持續協助社區推動都市更新。113年4月花蓮地震後，社區對於建築安全及耐震能力的重視進一步提升，社區亦加速進行更新意願整合。本中心於114年10月啟動模擬選配作業，截至115年3月，社區更新意願比率已達90.43%，展現對都市更新的高度期待與支持，也為本案招商及更新事業推動奠定穩定基礎。

本案以爭取基準容積100%之容積獎勵為基礎，包含「臺北市整建住宅專案計畫」50%容積獎勵；並透過都更計畫變更，將道路用地變更為住宅區，以促進基地更有效利用。更新後預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓，總樓地板面積逾9,636坪。建築設計須符合臺北市田園城市、淨零碳建築、建築效能1PLUS及綠覆率、綠容率等相關標準；並規劃幸福住宅，回應青年及育兒家庭的居住需求，鼓勵婚育家庭留住臺北，且本案已先提請臺北市供需整合審議平台審議，節省後續行政程序並提升穩定性。本案預計可帶動逾37億元民間投資，創造約71億元不動產價值。

臺北市住都中心推動公辦都更業務逾10年，累積全程執行經驗，迄今已擔任實施者32案，其中22案已招商成功，5案完工，累計引入投資總金額逾千億元。透過公辦都更，市府與臺北市住都中心將攜手居民，打造安全宜居的家園，引領都市更新邁向共融、韌性與永續。