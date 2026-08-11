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中研院生化所所長呂桐睿 獲國際醣化學最高榮譽獎項

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
生物化學研究所特聘研究員兼所長呂桐睿（Dr.Todd）與他的部份研究團隊成員。圖片來源：中央研究院／提供
生物化學研究所特聘研究員兼所長呂桐睿（Dr.Todd）與他的部份研究團隊成員。圖片來源：中央研究院／提供

中研院11日表示，生物化學研究所特聘研究員兼所長呂桐睿（Todd Lowary）獲頒2026年「羅伊·L·惠斯勒國際醣化學獎」，這項獎項被視為國際醣化學領域最高榮譽，不僅是肯定呂桐睿的學術成就，也彰顯中研院在醣科學及生物醫學研究領域的國際學術影響力。

「羅伊·L·惠斯勒國際醣化學獎」旨在表彰醣科學領域具有卓越成就與開創性影響力的學者。中研院指出，呂桐睿多年來致力於開發新穎研究工具，解析醣類在細菌感染與免疫反應中的關鍵角色，藉由有機合成、核磁共振光譜分析、構象分析及化學生物學等方法，成功合成多種結構高度複雜的細菌表面醣體及人類血型抗原，並廣泛應用於基礎與轉譯研究。

中研院表示，呂桐睿的研究成果進一步促成結核病疫苗與診斷工具的優化、研發具農業重要性的疾病疫苗，以及開發多項生醫應用，包含用於器官移植者在術前與術後的新型監測與診斷方法等。評審委員會表彰呂桐睿發展開創性研究工具，促進科學界理解醣類於細菌致病機制中所扮演的角色，尤其讚揚其在分枝桿菌引發的疾病相關研究上的傑出貢獻。

呂桐睿於美國蒙大拿大學取得化學學士學位，並於加拿大亞伯達大學取得有機化學博士學位，其後分別於亞伯達大學及丹麥卡爾斯堡實驗室(Carlsberg Laboratory)從事博士後研究。1996年起執教於美國俄亥俄州立大學化學系，2021年以「R. U. Lemieux醣化學講座教授」榮銜於亞伯達大學退休。2019年到中研院服務，獲聘為生物化學研究所特聘研究員，並接任所長。

中研院表示，呂桐睿是美國化學會(American Chemical Society)、美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science)及加拿大皇家學會(Royal Society of Canada)會士，其研究團隊已發表超過280篇研究論文與回顧文章，並培育逾125位碩、博士生、技術人員及博士後研究員，對促進科學躍進與下一世代高階研究人才養成有卓越貢獻。

中研院 化學 醣類

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