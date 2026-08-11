快訊

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

聽新聞
0:00 / 0:00

Incyte 法說後 藥華藥、保瑞後市營運可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

Incyte召開第2季法說會後，旗下Jakafi、Zynyz兩大產品動向，分別為藥華藥（6446）與保瑞（6472）的重要觀察指標。法人指出，本次法說顯示，真性紅血球增多症（PV）市場需求持續成長，Zynyz商業化進展亦持續放量，對藥華藥及保瑞後續營運皆具正向意涵。

Incyte是一家聚焦血液腫瘤、實體腫瘤及免疫皮膚疾病的新藥公司，旗下核心產品Jakafi為自行研發的JAK1／JAK2抑制劑，主要應用於骨髓纖維化（MF）、真性紅血球增多症（PV）及移植物抗宿主疾病（GVHD）治療；Zynyz（retifanlimab）則為MacroGenics開發的PD-1單株抗體，Incyte於2017年取得全球開發及商業化權利，目前已取得美國Merkel細胞癌（MCC）及肛管鱗狀細胞癌（SCAC）適應症核准，並由保瑞Rockville廠負責商業化生產。

法人表示，Jakafi目前仍是Incyte最大營收來源，其在PV市場的銷售表現，可作為觀察藥華藥BESREMi所處MPN市場需求的重要指標；至於Zynyz則為近年成長最快的新產品之一，隨產品持續放量，可望進一步帶動保瑞Rockville廠商業化生產需求。

藥華藥 保瑞 法說

延伸閱讀

藥華藥7月營收創高、明日舉辦法說會 股價直衝漲停

保瑞營收／7月19億元、年增5.77%創同期新高 在手訂單支撐第3季成長

保瑞寫最強7月營收 美時創同期次高

普生營收／7月年增57.82％ CLIA 平台裝機持續增加 試劑耗材效益發酵

相關新聞

小資哭了！高雄2字頭預售屋只剩不到一成

高雄預售地板價水位升高！台灣房屋集團根據內政部實價登錄資料統計，高雄今年上半年預售大樓成交單價表現，2字頭以下低單價預售宅，僅占所有交易不到一成，等於九成以上預售交易，成交單價要從3字頭起跳。

整合逾30年！ 80歲老董：都更案「要有長性命才能做」

永和市中心都市更新案「友座豐禾」10日開工動土，個案歷經18年整合，終於在永和市中心整出約545坪基地，將興建地上28層、地下6層住宅大樓，以19~29坪2、3房為主力，業者表示，目前銷售已達7成。

光寶、台積電、宏碁攜手教育界推AI素養計畫 培育孩子獨立思辨力

光寶、台積電、宏碁攜手推出「AI素養普及計畫」，旨在填補親師生間的認知差距，強調培養孩子的獨立思考與批判能力。調查顯示，學生使用AI的比例高達93.5%，卻仍面臨思考能力的缺失。計畫將推廣至1,000所學校，提升學生的AI運用素養。

北車商場大改造來了！新光三越首揭10億元藍圖 旅客最有感的是這些

「從接手到開出第一張發票，我們只花了6個小時。」新光三越副董事長吳昕陽11日首度揭露台北車站未來改造藍圖表示，公司7月25日完成商場交接後，6小時內便接手營運，未來將投入逾10億元，在不影響旅客使用下，陸續打造600吋迎賓數位牆、全新車站大鐘、智慧服務據點及無障礙電梯，重新改造商場與公共空間，希望讓台北車站成為國際旅客認識台灣的第一站。

小資哭了！高雄預售「地板價」不降反升 2字頭快沒了

高雄房市買氣降溫，不過，台灣房屋統計實價資料發現，預售「地板價」水位升高。

藥華藥上半年賺超過一個股本 董事會決議AOP案提撤銷「部分仲裁判斷」

藥華藥（6446）11日公告今年第2季財報，上半年稅後淨利46.79億元，與去年同期比大增1.23倍，上半年每股稅後純益（EPS）11.35元，賺超過一個股本。藥華藥將在12日受邀參加法說會，說明公司獲利成長動能及未來營運展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。