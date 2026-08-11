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Incyte 法說後 藥華藥、保瑞後市營運可期
Incyte召開第2季法說會後，旗下Jakafi、Zynyz兩大產品動向，分別為藥華藥（6446）與保瑞（6472）的重要觀察指標。法人指出，本次法說顯示，真性紅血球增多症（PV）市場需求持續成長，Zynyz商業化進展亦持續放量，對藥華藥及保瑞後續營運皆具正向意涵。
Incyte是一家聚焦血液腫瘤、實體腫瘤及免疫皮膚疾病的新藥公司，旗下核心產品Jakafi為自行研發的JAK1／JAK2抑制劑，主要應用於骨髓纖維化（MF）、真性紅血球增多症（PV）及移植物抗宿主疾病（GVHD）治療；Zynyz（retifanlimab）則為MacroGenics開發的PD-1單株抗體，Incyte於2017年取得全球開發及商業化權利，目前已取得美國Merkel細胞癌（MCC）及肛管鱗狀細胞癌（SCAC）適應症核准，並由保瑞Rockville廠負責商業化生產。
法人表示，Jakafi目前仍是Incyte最大營收來源，其在PV市場的銷售表現，可作為觀察藥華藥BESREMi所處MPN市場需求的重要指標；至於Zynyz則為近年成長最快的新產品之一，隨產品持續放量，可望進一步帶動保瑞Rockville廠商業化生產需求。
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