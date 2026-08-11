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整合逾30年！ 80歲老董：都更案「要有長性命才能做」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
友座建築董事長陳坤地。業者／提供
友座建築董事長陳坤地。業者／提供

永和市中心都市更新案「友座豐禾」10日開工動土，個案歷經18年整合，終於在永和市中心整出約545坪基地，將興建地上28層、地下6層住宅大樓，以19~29坪2、3房為主力，業者表示，目前銷售已達7成。

友座豐禾基地位於永和區中山路一段，近頂溪商圈、樂華商圈與比漾廣場，仁愛公園萬坪綠意，距離捷運頂溪站僅約650公尺，未來則可銜接萬大線永平國小站。

今年80歲的友座建築董事長陳坤地表示，都更案「要有長性命才能做」，以友座豐禾來說，在友座建築接手之前，就已經有其他建商整個整合了12~13年，民國96年友座接手繼續整合，又搞了18年才成功，前後大約30多年。

他說，除了友座豐禾，他有一個位於羅斯福路都案，他進場整合迄今已28年，還沒完全成功。

他表示，「都市更新最難的不是技術，而是人心。」友座團隊用接近兩萬個日夜的誠意與透明機制，一步一腳印撫平產權紛爭，最終不負地主所託。

負責銷售的太揚行銷董事長鄭博文表示，「友座豐禾」主要買盤來自在地需求，約七成購屋者來自永和，其餘則包括中和、新店及台北市客群，以自住及換屋需求為主。

價格方面，目前實價登錄已揭露部分成交資訊，成交行情約落在每坪9字頭，不過已有高樓層產品成交單價突破百萬元，等待地政機關公告。

鄭博文表示，相較於新北外圍重劃區供給多，永和市心具備無可替代的生活機能與捷運利多，買方一旦看到這種「一輩子可能只等得到一次」的指標案，出手極為果斷。

都更 都市更新 永和

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