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黃志芳：結合醫療、數據和科技轉化解決方案推向全球

中央社／ 台北11日電

外貿協會今天舉辦「2026 AI醫療新局 台灣鏈結全球」論壇，董事長黃志芳表示，AI已從臨床決策、藥物研發到醫院營運全面重塑醫療產業，台灣擁有世界級醫療體系、紮實的健康數據基礎與強大的科技生態系，若能將這3大優勢結合，可轉化為實際醫療解決方案，並推向全球市場。

「2026 AI醫療新局 台灣鏈結全球」論壇上午在台北國際會議中心登場，由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行，邀請全球智慧醫療專家分享AI醫療最新發展趨勢，並聚焦台灣AI醫療技術拓展海外市場策略。

黃志芳致詞表示，AI已不再只是未來技術，而是正在改變醫療保健產業，從臨床決策、藥物研發，到醫院營運及病患照護皆受影響；台灣擁有世界級醫療體系、健康數據基礎，以及全球最具活力的科技生態系之一，當醫療、數據與科技這三大優勢結合，就有能力將創新轉化為真正可落地的醫療解決方案，並帶給全球患者，同時讓台灣的創新成果走向國際市場。

他表示，外貿協會成立50多年來持續協助台灣企業拓展海外市場，目前透過遍布全球60多個海外據點，協助業者連結國際醫療體系、策略夥伴及新興市場，希望在AI與數位醫療時代，不只是台灣企業走向世界的橋梁，更成為全球醫療產業的重要合作夥伴。

黃志芳於會中受訪表示，此次論壇邀請到哈佛醫學院放射科副教授蘇奇（Dr.Marc Succi）及GEHealthCare全球人工智慧倡導負責人貝格（Jan Beger）等重量級講者，也邀集國內醫學中心、醫學院及智慧醫療企業代表參與，現場約有400多位醫療界及醫材業者出席，希望打造交流平台，促成更多跨領域、跨國合作。

除了論壇外，外貿協會下午將舉辦「大健康產業媒合洽談會」。黃志芳表示，貿協邀請來自11個國家、34位國際採購代表來台，下午安排與國內113家業者進行200場一對一採購洽談，採購項目涵蓋智慧醫材、醫療耗材、美容及保健食品等，盼協助業者拓展海外商機。

至於此次活動可望帶來多少商機，黃志芳表示，洽談會結束後將由業者回報相關成果，由於參與洽談的國外買主多為大型醫療機構及醫材企業，加上安排200場媒合，對商機成果「非常樂觀」。

黃志芳 科技 外貿協會

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