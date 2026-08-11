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光寶、台積電、宏碁攜手教育界推AI素養計畫 培育孩子獨立思辨力

聯合新聞網／ 綜合報導
右起親子天下教育創新中心執行長楊淑娟、國立高雄師範大學張美珍教授、諮商心理師陳志恆、國立台灣師範大學教授林坤誼 。親子天下教育創新中心／提供
右起親子天下教育創新中心執行長楊淑娟、國立高雄師範大學張美珍教授、諮商心理師陳志恆、國立台灣師範大學教授林坤誼 。親子天下教育創新中心／提供

生成式AI普及改變教育生態，親子天下教育創新中心日前發表全台首份涵蓋學生、教師與家長對照的「2026全國中小學親師生AI素養大調查」。調查顯示，雖然學生對AI的「萬能迷思」與「取代焦慮」顯著下降，呈現理性判讀趨勢，卻也揭露了嚴重的「認知卸載落差」，更有高達27.7%學生將AI當作「情感樹洞」，凸顯家校引導的迫切性。

本次調查於今年4月至6月進行，回收逾8,000份親師生問卷。數據顯示，全台高達93.5%學生與98.9%教師曾使用AI。學生認為「什麼問題都可以問AI」的迷思從去年的34.1%降至22.9%，且有半數（50.6%）認知到AI可能製造假訊息。然而，面對可疑資訊時，僅46.8%學生知道正確查證管道。

值得注意的是，調查呈現出極大的「親師生溝通斷層」。79.1%教師觀察學生「只求答案、不重視解題過程」，但僅13.5%學生自我察覺，顯示出高達 6 倍的不自知「認知卸載」現象。此外，27.7%學生會向 AI 傾訴心事，小學生的 AI 情感依賴顯著高於國中生，但僅14.7%家長有所察覺。同時，84%家長與 66.8% 教師坦言從未討論過孩子的AI使用情況，82.1%家長期待學校教導正確規範，卻僅6.5% 清楚學校政策。

「AI素養返校日」親、師、生齊聚AI素養公開課。親子天下教育創新中心／提供
「AI素養返校日」親、師、生齊聚AI素養公開課。親子天下教育創新中心／提供

親子天下教育創新中心理事長何琦瑜強調，一年後孩子已走向下一題，AI素養是全體大人的必修課。為填補溝通缺口，「AI素養普及計畫」第二年轉型推出「AI素養返校日」，獲得跨界響應。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，全球基礎教育面臨考驗，台積電文教基金會積極參與計畫賦能教師，並帶領女高中生與女性工程師對話，聚焦AI實際運用以引發對 STEM 領域的興趣。光寶文教基金會執行長張衣宜則提醒，AI時代最怕人失去獨立思考，光寶支持普及計畫就是希望培養孩子追問究底的精神與思辨能力，不因答案唾手可得而大腦外包。

「AI素養返校日」打破單向宣導模式，讓親師生一起走進真實的 AI 素養課堂。親子天下教育創新中心／提供
「AI素養返校日」打破單向宣導模式，讓親師生一起走進真實的 AI 素養課堂。親子天下教育創新中心／提供

「AI素養普及計畫」引進美國麻省理工學院MIT教材等資源，已推廣至 15 堂系列課程與離島實體研習，並成立聯盟攜手台積電、光寶、宏碁與德國 FNF 基金會等跨界夥伴，預計三年內覆蓋全台 1,000 所學校，協助孩子在數位浪潮中建立獨立思考的底氣。

光寶 宏碁 台積電

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