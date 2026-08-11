郵政A7物流園區各項作業已步正軌 人力缺額第4季全數補足

台北郵件處理中心自5月4日搬遷至A7物流園區，初期因設備人員及系統處於磨合階段，導致效能未能完全發揮。中華郵政公司已全面推動20碼郵件號碼及優化客服一站式服務；另外推動紙箱標準化、物流動線與流程改造，以及人員訓練等改善方案，目前A7郵件處理作業順暢，各項設備已逐步優化並穩定運作。

今年上半年營運績效優於去年同期，為因應業務增加產生人力缺口，積極甄補相關員額，依各用人單位人力需求急迫性，於上半年額外舉辦3次內、外勤人員甄試，錄取正、備取人數合計364人；另舉辦全國性職階人員招考，預計錄取1,448人，甄試合計錄取人數共1,812人，相關人力缺口（1,681人）預計於本年第4季全數補足。

針對高溫環境議題，已提供外勤同仁避暑用品，並於室內場所安裝電風扇及噴霧器，以降低工作場域溫度。另將外勤人員之冬、夏飲品費，從每人每年1,000元調高至1,200 元。對於外勤同仁建議購置風扇背心一節，中華郵政公司將持續關注市場上更成熟、安全的產品技術，並評估其可行性，以確保同仁執勤安全與穿著舒適度。

中華郵政公司感謝第一線同仁辛勞付出及各界給予之正面建議，未來將朝著營造安全適切的工作環境及提供民眾更優質的服務品質持續努力。