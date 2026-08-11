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北車黑白格將走入歷史!新光三越接18天營運超預期 改造期維持七成營運

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
過去常見民眾在台北車站的黑白格子的大廳席地而坐。記者黃義書／攝影
過去常見民眾在台北車站的黑白格子的大廳席地而坐。記者黃義書／攝影

陪伴無數旅客多年的台北車站黑白格地板即將走入歷史新光三越11日首度公開台北車站改造規劃，除證實未來將以全新地坪設計取代現有車站大廳的黑白格外，也透露接手台北車站商場18天以來，來客數及營業額均超出原先預期。面對後續長達兩年八個月的改造工程，新光三越表示，將採分期、分區施工，並維持七成以上營運量能，在施工期間仍維持旅客服務不中斷。

新光三越7月25日正式接手台北車站商場，11日首度舉辦ROT商場合作啟動儀式，並公開未來改造藍圖。媒體關注陪伴旅客多年的車站大廳黑白格地板是否保留，負責台北車站ROT案的新光三越執行副總經理、兼新域開發董事長吳昕昌表示，未來地坪將以嶄新面貌呈現，因此不會維持目前的黑白格設計，也意味著這項台北車站最具代表性的地景之一，將隨著改造工程正式走入歷史。

除更新地坪外，新光三越也規劃打造600吋LED迎賓數位牆、全新車站大鐘、智慧服務據點及地下1樓直達2樓電梯，並導入整合導引、旅遊資訊、AI智慧服務、AED、ATM等功能的「服務盒」，同步改善照明、廁所及公共空間，希望提升旅客使用體驗。

值得注意的是，台北車站商場接手不到三周，營運表現已超出公司原先預期。吳昕昌表示，由於是新光三越第一次經營大型交通樞紐商場，原本仍在摸索北車的營運節奏，但18天下來，不論來客數或營業額都優於公司原先預估，顯示北車龐大的人流與消費需求，比原本想像更具潛力。不過，由於目前仍在熟悉營運模式，現階段尚未對外公布具體營運目標。

由於北車每日人流龐大，外界也關心施工是否影響旅客。吳昕昌表示，整體改造預計歷時約兩年八個月，將採「分期、分區」方式推動，以安全為最高原則，施工期間將維持七成以上營運量能，並將工區與旅客動線完整區隔，盡量降低對旅客及商場營運的影響，讓民眾即使在改造期間，仍可正常進出車站及使用商場。

新光三越表示，未來將呼應臺鐵提出的八大發展主軸，以「Window to the World」為願景，希望透過商場、公共空間及服務全面升級，重新塑造台北車站形象，讓北車不只是交通樞紐，更成為國內外旅客願意停留、消費與體驗的城市門戶。

新光三越 歷史 台北車站

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