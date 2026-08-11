北車黑白格地板將走入歷史！新光三越砸10億改造北車、聚焦四大面向

新光三越接手台北車站營運邁入第18天，11日舉行臺北車站ROT商場合作啟動儀式，新光三越副董事長吳昕陽表示，未來將把累積30年的服務經驗與經營能力，呼應台北車站八大主軸、四大方針，實現「Go to the World」願景。另外，針對台北車站大廳具辨識度的黑白格地板，新光三越執行副總、同時也是負責台北車站改造計畫的吳昕昌表示，未來也將配合整體改造，以嶄新面貌呈現，不會維持現有樣貌。

吳昕昌表示，新光三越此次將投入逾10億元，從大廳、環境、商場、設備硬體到服務全面升級，並以「Window to the World」為核心概念，透過商業、文化及服務場域的整合，重新打造台北車站。整體改造將採分期、分階段方式進行，預計歷時約兩年八個月，逐步完成各項改造工程。

針對台北車站大廳具辨識度的黑白格地板，吳昕昌表示，未來也將配合整體改造，以嶄新面貌呈現，不會維持現有樣貌。

新光三越表示，這次合作從嶄新空間服務設計、多元商品業態規劃、跨領域藝文策展、韌性安全管理四大發展面向，回應臺鐵八大主軸－意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境、AI 智慧，以重塑國門形象、串聯西區經濟發展兩大目標，進行相關改造計劃。

硬體改造將從旅客最直接接觸的車站大廳著手，規劃設置600吋LED螢幕，除商業宣傳外，也將呈現台灣自然、人文及觀光內容，讓旅客進站即可接觸台灣意象；同時重新打造車站大鐘、改善地坪及燈光環境，提升整體空間品質。

服務升級則規劃以「服務盒」顯示車站各項機能，將AI智能服務、AED、求救設備、飲水及ATM等服務模組化，預計各樓層設置4至6個服務點，並結合指標、導引系統及資訊設備，提供交通、地圖、觀光與活動等資訊。

吳昕昌表示，無障礙及垂直動線也是改造重點，目前已與台鐵取得共識，將增設兩座連通B1至2樓的電梯，減少旅客轉乘的不便，讓車站整體動線更加便利。

商品與招商方面，新光三越將以「全生活服務」為方向，降低餐飲食品比重至七成以下，招商範圍除了在地美食、伴手禮、設計商品，也將引進國際品牌，讓台灣品牌透過台北車站走向國際，同時吸引國際品牌進入台灣，甚至將台北車站作為品牌首次落地台灣的據點。

吳昕陽表示，未來新光三越也將以藝術、文化、美食與創意向世界發聲，讓台北車站展現全新的「國門意象」，並讓旅客接觸更多元的國際文化及流行趨勢，創造更好的旅遊與消費體驗。

藝文布局方面，新光三越將延續長期投入文化藝術的經驗，規劃在台北車站導入藝文展示及年輕藝術家創作空間，讓每天數十萬人次的人流成為台灣在地藝術家、尤其是年輕創作者與國際接軌的重要舞台。

吳昕陽指出，這次是新光三越與台鐵夥伴關係的開始，台北車站改造需要時間逐步落實，新光三越將持續與台鐵、交通部合作，透過硬體、服務、商品及文化等面向的升級，逐步實現台北車站的新定位。