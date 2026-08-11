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臻鼎法說會倒數計時 市場關注PCB龍頭展望

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳先前在淮安HD園區動土典禮和團隊合照。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳先前在淮安HD園區動土典禮和團隊合照。記者尹慧中／攝影

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）近年轉型跨入AI應用有成，將於今日下午召開法說會，市場關注PCB龍頭展望，臻鼎展望變動若持續高速成長也可望對PCB族群與載板注入強心針。載板龍頭欣興（3037）與載板廠景碩（3189）、南電（8046）等今日股價一度黑翻紅。

臻鼎訂於 8 月 11 日（二）下午 3 點召開 2026 年上半年營運成果線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。外界關注實際成長方向。

展望下半年，臻鼎先前指出，在消費性電子新品傳統旺季與 AI 高階應用需求雙軌並進下，將推動公司營運表現持續升溫。

臻鼎表示，7 月營收再度站上今年以來高點。其中，行動通訊業務維持雙位數年增；伺服器/光模塊/IC 載板合計營收則延續三位數年增，且增速較前一月進一步加速，並再創單月新高，主要受惠於客戶高階 AI 產品依計畫推進導入及量產，帶動公司相關產品出貨逐步放大。隨著高階、高附加價值產品占比持續提升，公司營運結構亦將進一步優化。

PCB 臻鼎 法說會

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