快訊

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

聽新聞
0:00 / 0:00

北車商場大改造來了！新光三越首揭10億元藍圖 旅客最有感的是這些

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
這則新聞 請以這張為主圖。圖說:新光三越砸逾10億元改造北車 600吋迎賓牆、智慧服務站亮相。攝影/嚴雅芳
這則新聞 請以這張為主圖。圖說:新光三越砸逾10億元改造北車 600吋迎賓牆、智慧服務站亮相。攝影/嚴雅芳

「從接手到開出第一張發票，我們只花了6個小時。」新光三越副董事長吳昕陽11日首度揭露台北車站未來改造藍圖表示，公司7月25日完成商場交接後，6小時內便接手營運，未來將投入逾10億元，在不影響旅客使用下，陸續打造600吋迎賓數位牆、全新車站大鐘、智慧服務據點及無障礙電梯，重新改造商場與公共空間，希望讓台北車站成為國際旅客認識台灣的第一站。

新光三越11日與國營臺灣鐵路公司舉辦「臺北車站ROT商場合作啟動儀式」，首度公開台北車站未來改造規劃。吳昕陽表示，未來將呼應臺鐵提出的意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧等八大發展主軸，以「Window to the World」為願景，讓世界透過台北車站看見台灣，也讓旅客在這裡接觸更多元的國際文化，提升整體旅運與消費體驗。

負責台北車站ROT案的新光三越執行副總經理吳昕昌表示，台北車站每天有數十萬人次往來，是國內外旅客認識台灣的重要門戶，因此此次投入超過10億元，不只是更新商場，而是同步改造大廳、公共空間、服務設施及安全環境。

其中，一樓大廳將是首波改造重點。新光三越規劃設置600吋LED數位迎賓牆，除播放商業資訊外，也將呈現台灣自然景觀、人文特色及重要活動內容，讓國際旅客抵達台北車站第一眼就能感受台灣之美。此外，也將重新打造兼具報時功能的車站大鐘，並同步更新地坪及照明設計，營造更舒適、更具城市意象的公共空間。

新光三越也首度提出「服務核」概念，未來每個樓層預計設置4至6處服務據點，整合車站導引、乘車資訊、周邊地圖、旅遊資訊、AI智慧服務、AED、求救鈴、ATM及飲水設備等功能，讓旅客能更快速取得所需服務，提升車站整體便利性。

在交通動線方面，吳昕昌指出，目前旅客從地下1樓前往2樓，仍須先搭乘電梯至1樓再轉乘，對攜帶大型行李、長者及行動不便旅客並不便利。新光三越已與臺鐵取得共識，規劃新增兩座由地下1樓直達2樓的電梯，改善無障礙及垂直動線。

公共設施也將導入智慧管理。未來除全面改善廁所環境、照明及整潔外，也將結合感測系統與中控管理，若旅客停留時間異常，系統將主動示警，由現場人員即時確認是否需要協助，希望將百貨業累積的服務與安全管理經驗導入交通場域。

商場經營策略也將同步調整。吳昕昌表示，未來餐飲及食品業種占比將降至七成以下，增加生活服務、設計商品及其他零售業種，希望服務的不只是趕車旅客，也吸引民眾專程到台北車站聚會、購物及停留，改變過去以轉乘、用餐為主的消費型態。

招商方面，新光三越將同步布局台灣及國際品牌，一方面集結台灣特色美食、伴手禮及設計品牌，讓海外旅客在台北車站認識台灣；另一方面，也將積極引進國際品牌，希望未來有更多品牌首次進軍台灣時，能選擇落腳台北車站。

此外，新光三越也將延續長年推動藝文策展的經驗，利用車站挑高空間及廊道舉辦藝術、攝影及鐵道文化展覽，並規劃青年藝術家展示平台，希望藉由每天龐大的人流，成為台灣年輕創作者的重要舞台。

新光三越表示，考量台北車站為全台重要交通樞紐，後續改造工程將採「分期、分區」方式推動，在維持正常營運及旅客服務不中斷的前提下逐步施工，透過商業、公共服務及空間環境同步升級，打造兼具交通、觀光、購物及文化功能的全新國門形象。

新光三越執行副總經理吳昕昌負責此次台北車站ROT案。記者嚴雅芳／攝影
新光三越執行副總經理吳昕昌負責此次台北車站ROT案。記者嚴雅芳／攝影

新光三越 車商 發票

延伸閱讀

淡水區大竹圍市場開工動土 打造新型態複合式市場

淡水大竹圍市場開工動土 侯友宜：打造新型態複合式市場

古蹟也要光裝 台南點亮11處古蹟建築打造夜間府城新魅力

台北旅館撞臉寶可夢火箭隊總部！紅色R招牌爆紅 日網笑喊：來台灣住這間

相關新聞

小資哭了！高雄2字頭預售屋只剩不到一成

高雄預售地板價水位升高！台灣房屋集團根據內政部實價登錄資料統計，高雄今年上半年預售大樓成交單價表現，2字頭以下低單價預售宅，僅占所有交易不到一成，等於九成以上預售交易，成交單價要從3字頭起跳。

整合逾30年！ 80歲老董：都更案「要有長性命才能做」

永和市中心都市更新案「友座豐禾」10日開工動土，個案歷經18年整合，終於在永和市中心整出約545坪基地，將興建地上28層、地下6層住宅大樓，以19~29坪2、3房為主力，業者表示，目前銷售已達7成。

光寶、台積電、宏碁攜手教育界推AI素養計畫 培育孩子獨立思辨力

光寶、台積電、宏碁攜手推出「AI素養普及計畫」，旨在填補親師生間的認知差距，強調培養孩子的獨立思考與批判能力。調查顯示，學生使用AI的比例高達93.5%，卻仍面臨思考能力的缺失。計畫將推廣至1,000所學校，提升學生的AI運用素養。

北車商場大改造來了！新光三越首揭10億元藍圖 旅客最有感的是這些

「從接手到開出第一張發票，我們只花了6個小時。」新光三越副董事長吳昕陽11日首度揭露台北車站未來改造藍圖表示，公司7月25日完成商場交接後，6小時內便接手營運，未來將投入逾10億元，在不影響旅客使用下，陸續打造600吋迎賓數位牆、全新車站大鐘、智慧服務據點及無障礙電梯，重新改造商場與公共空間，希望讓台北車站成為國際旅客認識台灣的第一站。

小資哭了！高雄預售「地板價」不降反升 2字頭快沒了

高雄房市買氣降溫，不過，台灣房屋統計實價資料發現，預售「地板價」水位升高。

藥華藥上半年賺超過一個股本 董事會決議AOP案提撤銷「部分仲裁判斷」

藥華藥（6446）11日公告今年第2季財報，上半年稅後淨利46.79億元，與去年同期比大增1.23倍，上半年每股稅後純益（EPS）11.35元，賺超過一個股本。藥華藥將在12日受邀參加法說會，說明公司獲利成長動能及未來營運展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。