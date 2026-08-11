北車商場大改造來了！新光三越首揭10億元藍圖 旅客最有感的是這些

「從接手到開出第一張發票，我們只花了6個小時。」新光三越副董事長吳昕陽11日首度揭露台北車站未來改造藍圖表示，公司7月25日完成商場交接後，6小時內便接手營運，未來將投入逾10億元，在不影響旅客使用下，陸續打造600吋迎賓數位牆、全新車站大鐘、智慧服務據點及無障礙電梯，重新改造商場與公共空間，希望讓台北車站成為國際旅客認識台灣的第一站。

新光三越11日與國營臺灣鐵路公司舉辦「臺北車站ROT商場合作啟動儀式」，首度公開台北車站未來改造規劃。吳昕陽表示，未來將呼應臺鐵提出的意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧等八大發展主軸，以「Window to the World」為願景，讓世界透過台北車站看見台灣，也讓旅客在這裡接觸更多元的國際文化，提升整體旅運與消費體驗。

負責台北車站ROT案的新光三越執行副總經理吳昕昌表示，台北車站每天有數十萬人次往來，是國內外旅客認識台灣的重要門戶，因此此次投入超過10億元，不只是更新商場，而是同步改造大廳、公共空間、服務設施及安全環境。

其中，一樓大廳將是首波改造重點。新光三越規劃設置600吋LED數位迎賓牆，除播放商業資訊外，也將呈現台灣自然景觀、人文特色及重要活動內容，讓國際旅客抵達台北車站第一眼就能感受台灣之美。此外，也將重新打造兼具報時功能的車站大鐘，並同步更新地坪及照明設計，營造更舒適、更具城市意象的公共空間。

新光三越也首度提出「服務核」概念，未來每個樓層預計設置4至6處服務據點，整合車站導引、乘車資訊、周邊地圖、旅遊資訊、AI智慧服務、AED、求救鈴、ATM及飲水設備等功能，讓旅客能更快速取得所需服務，提升車站整體便利性。

在交通動線方面，吳昕昌指出，目前旅客從地下1樓前往2樓，仍須先搭乘電梯至1樓再轉乘，對攜帶大型行李、長者及行動不便旅客並不便利。新光三越已與臺鐵取得共識，規劃新增兩座由地下1樓直達2樓的電梯，改善無障礙及垂直動線。

公共設施也將導入智慧管理。未來除全面改善廁所環境、照明及整潔外，也將結合感測系統與中控管理，若旅客停留時間異常，系統將主動示警，由現場人員即時確認是否需要協助，希望將百貨業累積的服務與安全管理經驗導入交通場域。

商場經營策略也將同步調整。吳昕昌表示，未來餐飲及食品業種占比將降至七成以下，增加生活服務、設計商品及其他零售業種，希望服務的不只是趕車旅客，也吸引民眾專程到台北車站聚會、購物及停留，改變過去以轉乘、用餐為主的消費型態。

招商方面，新光三越將同步布局台灣及國際品牌，一方面集結台灣特色美食、伴手禮及設計品牌，讓海外旅客在台北車站認識台灣；另一方面，也將積極引進國際品牌，希望未來有更多品牌首次進軍台灣時，能選擇落腳台北車站。

此外，新光三越也將延續長年推動藝文策展的經驗，利用車站挑高空間及廊道舉辦藝術、攝影及鐵道文化展覽，並規劃青年藝術家展示平台，希望藉由每天龐大的人流，成為台灣年輕創作者的重要舞台。

新光三越表示，考量台北車站為全台重要交通樞紐，後續改造工程將採「分期、分區」方式推動，在維持正常營運及旅客服務不中斷的前提下逐步施工，透過商業、公共服務及空間環境同步升級，打造兼具交通、觀光、購物及文化功能的全新國門形象。