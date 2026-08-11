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薰衣草森林擴大日本旅宿版圖 推出全新高端品牌「緩慢瑞萃·十勝岳」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
薰衣草森林集團全新高端旅宿品牌「緩慢瑞萃·十勝岳」進駐日本北海道美瑛。業者／提供
薰衣草森林集團全新高端旅宿品牌「緩慢瑞萃·十勝岳」進駐日本北海道美瑛。業者／提供

台灣生活風格品牌薰衣草森林集團，持續擴大海外旅宿事業版圖，旗下全新的高端旅宿品牌「Adagio Retreat緩慢瑞萃」，首家據點「緩慢瑞萃·十勝岳」正式進駐日本北海道美瑛，搶攻日本高端旅宿市場。

這是薰衣草森林深耕北海道15年，繼「緩慢北海道」民宿後加碼投資，在台灣、日本雙軸布局旅宿產業。

薰衣草森林集團董事長王村煌表示，「Adagio Retreat Tokachidake緩慢瑞萃·十勝岳」坐落於十勝岳山麓，全區規劃17間Suites客房與16棟獨立Villas，將美瑛四季自然景觀、在地美學及職人文化融入旅宿空間，定位為高端隱宿品牌，鎖定重視自然、生活美學與深度旅遊體驗的獨旅、雙人與家庭。

客房更深植在地風土，Villa戶戶以北海道花卉命名(如桔梗、勿忘草、薰衣草、鈴蘭等)，並結合「五感軟裝美學策展」—嚴選當地手作陶器茶具、木作工藝、四季攝影作品，採用北海道MORIHICO.森彥咖啡並配備BALMUDA精品手沖壺等設備，讓早晨沉浸於花草與咖啡漫香之中。

薰衣草森林集團旅宿事業採台灣深耕、日本拓展的雙軸策略，在南投草屯「薰衣草森林九九峰園區」3月試營運以來，初估已吸引逾10萬遊客入園。

海外則持續擴大北海道美瑛的投資布局，繼「緩慢北海道」民宿之後，切入高端旅宿市場，推出「緩慢瑞萃·十勝岳」新據點，訴求當代慢旅哲學，將旅行從單純的景點移動，轉化為沉浸式停留。

為強化品牌差異化，「緩慢瑞萃·十勝岳」推出職人體驗計畫，8月邀請台灣自然染織品牌「卓也藍染」進駐，帶領旅客運用天然植物染料完成專屬藍染作品；9月將與美瑛在地陶藝工房「皆空窯」合作，透過拉坯、塑形等陶藝體驗，深入北海道土地與在地工藝文化。

薰衣草森林集團今年創立25周年，積極朝「療癒生活風格品牌集團」轉型，打造療癒生活生態圈，旗下品牌涵蓋薰衣草森林、緩慢、尋路精選、心之芳庭、桐花村、薰衣草森林Select及本質旅行社等休閒、餐飲相關品牌。

「緩慢瑞萃·十勝岳」定位為高端隱宿品牌，鎖定重視自然、生活美學與深度旅遊體驗。業者／提供
「緩慢瑞萃·十勝岳」定位為高端隱宿品牌，鎖定重視自然、生活美學與深度旅遊體驗。業者／提供

「緩慢瑞萃·十勝岳」嚴選北海道與美瑛當季直送食材，為旅客帶來連結土地風土的美味饗宴。業者／提供
「緩慢瑞萃·十勝岳」嚴選北海道與美瑛當季直送食材，為旅客帶來連結土地風土的美味饗宴。業者／提供

「緩慢瑞萃·十勝岳」將美瑛四季自然景觀、在地美學及職人文化融入旅宿空間。業者／提供
「緩慢瑞萃·十勝岳」將美瑛四季自然景觀、在地美學及職人文化融入旅宿空間。業者／提供

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