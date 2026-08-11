小資哭了！高雄預售「地板價」不降反升 2字頭快沒了

高雄房市買氣降溫，不過，台灣房屋統計實價資料發現，預售「地板價」水位升高。

根據統計，高雄今年上半年預售屋，2字頭以下，僅占所有交易不到1成，等於9成以上預售交易，成交單價要從3字頭起跳，目前以40萬~49萬元價格帶交易占比32%最高。

而50萬~59萬及60萬元以上高單價產品，交易占比從14%，上升到27%，增加約13個百分點，最為明顯。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄受惠於產業投資、重大建設及區域開發等題材，加上土地、營造成本走高，新案價格持續墊高。

尤其是具發展題材、地段條件較佳的區域，房價已非單純的補漲行情，而是轉由產業、建設及土地價值支撐，使市場的預售價格水位持續向上。

她表示，高雄房市在產業紅利帶動下，亞灣區、美術館特區等精華區，高總價豪宅預售單價最高已站上8字頭，而具備地段與產品優勢的高單價小宅，單價同樣衝上7字頭，吸引高端客層及科技新貴進場。

目前市場上的預售新案，高單價產品比例居高，預售大樓每坪均價約落在44萬元，對於非新屋不買的客群來說，價格走高，就只能調整購屋預算以利進場，或轉向價格相對較低的中古成屋市場。

觀察上半年2字頭低單價預售成交分布，仍有7個行政區可找到2字頭交易，包括小港、大寮、路竹等區，而成交件數最多的反而出現在市區，以苓雅區最為突出。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，以高雄目前房價水位來看，低單價預售案已屬市場少數，供給相對稀有，且多集中在蛋白區。

尤其市區出現2字以下成交，可能與建案取得土地時間較早、產品定位不同有關，其他如因個案讓利、低樓層或特殊戶型等因素，也可能出現相對低單價的成交。

楊秉瑞表示，苓雅區屬機能成熟的蛋黃市區，擁有文化中心、市府商圈等多個成熟生活圈，購屋客群以在地自住及熟悉生活圈的換屋家庭為主。

目前全區平均預售單價約42.9萬元，而觀察該區今年上半年2字頭以下成交案件，全數集中於單一建案，不過，即便同一社區，受棟別、面向及樓層差異影響，成交價格仍會有落差。

此外，低單價也未必低總價，主力產品如為3~4房家庭型產品，因坪數較大，即使單價水位低，總價仍可能超過千萬元，對部分首購族而言，總價門檻仍不算低。