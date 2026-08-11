藥華藥上半年賺超過一個股本 董事會決議AOP案提撤銷「部分仲裁判斷」

藥華藥（6446）11日公告今年第2季財報，上半年稅後淨利46.79億元，與去年同期比大增1.23倍，上半年每股稅後純益（EPS）11.35元，賺超過一個股本。藥華藥將在12日受邀參加法說會，說明公司獲利成長動能及未來營運展望。

受到財報表現優異影響，藥華藥開盤一度攻上1,460元漲停價，早盤維持在1,450元價位，上漲120元。

另外，藥華藥公告指出，就日前接獲國際商會（ICC）國際仲裁院就公司與AOP公司仲裁案之第二階段「部分仲裁判斷」。由於這階段「部分仲裁判斷」與第一階段判斷密切相關，且涉及侵害公司聽審權，為維護藥華藥及全體股東權益，公司擬於法定期限內向德國法蘭克福高等法院提起撤銷第二階段部分仲裁判斷之訴。

藥華藥日前指出，ICC日前就該公司與AOP公司仲裁案之第二階段「部分仲裁判斷」，藥華藥強調其數字是仲裁庭開出的裁決數字，並非法院終局確定判決，因此藥華藥將研擬撤銷仲裁判斷事宜，做為這次仲裁判斷的反制。此外，藥華藥指出，AOP公司自2023年下半年至2026年上半年已積欠藥華藥權利金及貨款近億歐元，這次仲裁對公司財務並無影響。