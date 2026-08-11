備貨期提前 第2季全球NB出貨季增6.9% 下半年估成長動能放緩

根據 DIGITIMES 最新 NB 研究報告指出，2026年第2季全球NB出貨(未計可拆卸式機種)表現優於預期，較前季成長6.9%。由於NB品牌及通路業者皆預期2026年下半NB整機生產成本將持續走高，且第2季NB整機成本漲幅仍較溫和，因此擴大備貨力道，帶動第2季全球NB出貨表現優於原先預期；教育機款則因進入傳統教育標案旺季及部分第1季訂單因缺料延後出貨，出貨量明顯季增。

展望2026年第3季，由於第2季NB品牌及通路業者積極備貨已造成較高出貨基期，加上Windows及MacBook陣營皆將調漲整機售價，預估將不利消費機款第3季出貨表現；教育機款則因標案市場進入淡季，出貨衰減幅度將達3成以上，僅商務市場維持一定換機需求。

在NB三大市場面臨諸多不利因素的情況下，2026年第3季出貨量恐不增反減，預計第3季全球NB出貨將季減5.7%，與以往第3季為全年出貨高峰明顯不同。2026年第4季出貨量預計將為全年最少，主因品牌及通路業者第3季已提前完成旺季備貨，並轉以消化庫存為主，加上漲價與促銷幅度不足往年恐抑制消費。預計2026全年NB全球出貨量1.7億台，較2025年減少約7%。

觀察2026年第3季主要NB品牌表現，全球NB出貨龍頭聯想主攻的歐洲市場表現優於前季，然由於日本市場表現不佳及全球教育市場進入淡季，造成聯想整體出貨表現與第2季持平；第二名惠普(HP)第2季已針對2026年下半歐美促銷旺季提前備貨，第3季拉貨動能恐將不足，季減幅度較大。

預計蘋果(Apple)第3季保持出貨排名第三，然由於蘋果已於前季調漲旗下MacBook系列售價，預計第3季蘋果出貨量較前季減少；第四名的戴爾(Dell)則因商務機款具一定剛性換機需求，整體出貨表現將大致與前季持平；台系品牌業者華碩（2357）及宏碁（2353）則預計為第3季表現最好的品牌業者，華碩於第3季持續衝刺全年出貨目標，宏碁則受惠於貼牌機款供應狀況較為穩定而得以填補部分訂單缺口。

由於台廠代工比重高的美系品牌出貨表現普遍不佳，加上台系品牌採用中系代工廠貼牌機款比重上升，整體台系NB代工廠第3季出貨表現將不如整體NB市場，使台廠合計NB出貨量占全球NB出貨比重，將減少至近68%，其中，和碩（4938）由於其最大客戶華碩出貨表現較佳而占比提高約1個百分點，達7%左右；緯創（3231）則因美系及中系品牌業者減少對其釋單比重，預計出貨占比將下降約1個百分點，至15%左右。