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垃圾處理場變美術館 台泥 DAKA 再生資源利用中心獲美國大獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥DAKA再生資源利用中心獲美國Green GOOD DESIGN大獎及鑽石級綠建築標章。台泥／提供
台泥DAKA再生資源利用中心獲美國Green GOOD DESIGN大獎及鑽石級綠建築標章。台泥／提供

台泥（1101）11日宣布，位於花蓮和平廠的「台泥DAKA再生資源利用中心」榮獲2026美國Green GOOD DESIGN Award綠色建築類別大獎，近日並取得內政部鑽石級綠建築標章。

作為國內首座運用水泥窯高溫協同處理生活垃圾的示範場域，台泥DAKA再生資源利用中心獲Green GOOD DESIGN主辦單位在官方得獎介紹中評價為展現建築、文化與自然環境共生的「生活實驗室」，並指出它超越一般工業設施，將必要的垃圾處理基礎建設轉化為公共參與的機會，讓產業變得透明、美麗且對社會有益。

台泥DAKA再生資源利用中心取得的鑽石級綠建築標章，為台灣綠建築標章最高等級，評估涵蓋生態、節能、減廢與健康四大範疇，檢視生物多樣性、綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、室內環境、水資源及污水垃圾改善等九項指標。相較於綠建築標章以量化指標驗證建築性能，美國Green GOOD DESIGN則從國際設計視角，進一步評價建築在減碳、節能與資源循環之外，如何兼顧創新、美學、功能、生活品質、經濟可行性，以及與自然、文化和社會的連結。兩項肯定分別從環境績效與整體設計價值，印證台泥DAKA再生資源利用中心翻轉垃圾處理設施形象的成果。

國內具代表性的設計與生活風格媒體Shopping Design，曾以「把垃圾處理場打造成美術館？」為題報導台泥DAKA再生資源利用中心，認為當工業設施願意打開大門、重新連結地方生活，廢棄物處理與永續就能被更直觀地理解；也有網友留言，形容台泥DAKA再生資源利用中心與國際知名的哥本哈根CopenHill一樣漂亮。

台泥自2020年開放和平水泥廠部分場域、打造台泥DAKA園區，讓原本封閉的工業現場成為民眾認識產業轉型、循環經濟與生態保育的入口。如今，開放工廠版圖已擴及和平工業港與和平電廠，兩處均取得環境教育設施場所認證；和平工業港也獲海洋有效保育區（OECMs）認定。再加上台泥DAKA再生資源利用中心內傳遞東西方文明知識的「鸚鵡螺圖書館」與保存珍稀植物的「百蕨園」，台泥正逐步將花蓮和平地區轉化為一座可走入、可理解、可參與的開放生態循環工廠。

台泥DAKA再生資源利用中心自2025年11月開放參訪以來，已吸引眾多國內外機構組團造訪，也有企業選擇在此舉辦一日永續學習活動。歡迎民眾預約走進工業現場，親眼看見自然、產業與地方生活共生的可能。

台泥 美術館 美國

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