光標靶儀技術 國際關注

2020年5月底成立的新析生技，是全球少數的蛋白質體學技術平台的生技公司，該公司開發的Microscoop光標靶儀，結合了光學、機電整合、光化學、蛋白質體學及人工智慧，讓顯微鏡不再只能看，也能將影像中所發現到的特定蛋白質「抓下來」分析。

新析生技的創辦人兼公司執行長廖仲麒，原本是美國哥倫比亞大學機械工程學系及生醫工程學系助理教授，2014年返台加入中央研究院擔任原子與分子科學研究所副研究員，2019年再升為研究員，直到2021年又從中研院借調出來擔任新析生技的執行長。

去年7月下旬，新析生技宣布完成A輪募資7.5億元，由台杉投資領投，並獲得永明生技、國發基金、能率集團、喜馬拉雅創投、大亞創投等重量級投資人共同參與，新析生技因此成為台灣第一個成功打造國際品牌的生技高階儀器公司。

新析生技的核心產品「光標靶儀」，能在疾病樣本中精準定位找出未知的疾病相關蛋白質，大幅提升疾病早期偵測標靶開發及加速新藥開發。此技術已吸引國際藥廠、醫學中心與學研單位高度關注。