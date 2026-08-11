貨櫃航運7月成績單 亮眼

貨櫃航運傳統旺季發威，繼長榮（2603）、萬海（2615）之後，陽明 （2609）、台驊控股（2636）昨（10）日公布7月營收，同步繳出亮眼成績單。陽明7月營收208.36億元，月增25.59%、年增34.56%；台驊合併營收28.13億元，月增8.75%、年增62.85%，均受惠貨載需求升溫及運價維持高檔。

7月主要航線貨載需求暢旺，推升航運及物流業者營收。長榮單月營收480.79億元，月增22.82%、年增43.07%；萬海營收186.40億元，月增15.30%、年增50.13%，貨櫃三雄營收全面升溫。

陽明7月營收較6月增加42.45億元，較去年同期增加53.52億元，傳統旺季效應明顯。

台驊各主要業務也同步成長，其中海運仍是最大動能，7月營收18.20億元，月增11.89%、年增88.96%；空運營收6.64億元，年增38.51%；內貿物流營收2.33億元，年增25.09%，帶動整體營收走高。

累計前七月，台驊海運及空運營收分別年增10.41%及23.09%，核心業務維持穩健成長。

萬海指出，7月市場運價仍處相對高檔，帶動營收連續第4個月成長。雖然上海出口集裝箱運價指數（SCFI）近期一度回落，但跌幅逐步收斂，各主要航線漲跌互見，整體運價仍具支撐。

貨量方面，7月受到颱風及天候因素影響，部分港口出現壅塞及船期延誤，貨量較前月略有波動；但港口作業受阻、內陸拖車效率下降，加上市場運力偏緊，反而支撐運價。

展望後市，航運業者認為，隨美國對各國關稅政策及稅率逐步明朗，全球供應鏈可望回穩；旺季需求、港口壅塞及運力受限等因素，仍將支撐短期運價及營運表現。面對市場快速變動，貨櫃三雄將持續觀察全球經貿情勢與貨載需求，彈性調整航線、運力及物流資源配置。