7月工具機出口 終止連五跌

台灣機械公會理事長莊大立昨（10）日表示，受惠AI與半導體產業需求持續暢旺，台灣機械設備出口已連續18個月呈現正成長；工具機廠商近期接單回溫，7月出口也扭轉連五月衰退窘境，回到成長軌道，下半年產業景氣可望看到春燕。

莊大立表示，目前中東戰事情勢未明，全球經濟發展充滿不確定性。所幸台灣在半導體與AI伺服器的強勁需求帶動下，電子設備與檢量測設備成長迅速，也連帶推升台灣機械產業的成長。

但地緣政治衝突與一些國家管制政策，如高科技管制與稀土管制等，已逐漸影響全球供應鏈體系，台灣機械以出口為導向，若關鍵零部件的交期拉長，也將影響台灣機械的接單與出口，對產業的影響仍需持續關注。

台灣機械公會指出，7月機械出口值為33.05億美元，較去年同期成長18.4%；累計前七月出口值為211.01億美元，較去年同期成長19.1%，以新台幣計價約6,681.77億元，較去年同期成長19.7%。

莊大立指出，近期各主要關鍵零組件與工具機整機廠接單都已回穩，接單金額甚至較年初有三成以上增幅，能見度普遍看到年底。