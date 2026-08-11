台中會展中心規模衝衝衝 二期工程明年動工

台中國際會展中心啟用不到半年，已吸引逾140萬人次、創造650億元商機，而二期工程預計明年動工，未來合計可容納4,460個攤位，規模直逼南港展覽館一、二館合計近5,000攤位。台北、台中兩大會展重鎮同步推升台灣國際展覽商機。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛表示，台中國際會展中心今年會展量能快速放大，全年預計舉辦56場展覽，下半年包括AI應用暨智慧製造展、台灣鈑金雷射應用展、台灣國際五金工具博覽會、台中自動化工業展等產業大展接力登場，展覽內容與中部優勢產業高度連結。

台中會展中心下一波擴張重頭戲則是二期工程。目前二期已完成招標，預計明年上半年動工，完工後東、西兩側展館合計可容納4,460個標準展攤，整體會展承載能力將進一步提升，也大幅縮小與南港的規模差距。

南港展覽館一、二館合計擁有近5,000個標準展攤，長年扮演台灣大型國際展覽核心，除展館規模占優勢，周邊並具備高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，以及南港軟體園區、企業總部、飯店及大型商場等完整商務機能。

面對南港成熟的會展生態系，台中最大的籌碼則是中部完整製造業聚落。柯昇沛指出，從精密機械、工具機、自行車，到半導體、光電及智慧製造，中部本來就是台灣重要製造基地，會展中心可進一步串聯中部科學園區、台中工業區及精密機械產業聚落。

國際買主到台中看展後，可直接前往周邊產業聚落及工廠參訪，讓短期參展人流進一步轉化為企業採購、訂單與投資，逐步形成「以水湳為國際商務窗口、中部產業聚落為後盾」的會展經濟模式。

柯昇沛表示，會展中心本質上是一座城市的「超級接單平台」，參展企業與國際買主進入城市後，帶來的除了展覽收入，更包括住宿、餐飲、交通、零售、商辦及企業採購等外溢效益。

台中國際會展中心啟用不到半年已創造650億元商機，初步展現會展經濟量能。隨二期工程接棒，台中展館規模將進一步逼近南港，未來南北兩大會展基地競爭，也將從展館規模一路延伸至國際大展、產業聚落、國際買主與實際訂單，全台會展市場雙雄競逐態勢正式成形。