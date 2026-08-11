鑽石領投新析增資6億元 助攻空間蛋白質體學科技

鑽石投資公司與新創公司新析生技昨（10）日共同宣布，由鑽石領投新析生技2,000萬美元（約新台幣6.4億元）的A+輪增資案已經順利完成，有助於新析生技利用其全球領先的空間蛋白質體學技術，協助各大藥廠及學研機構縮短新藥開發時程。

鑽石投資表示，新析生技成功開發、可精準抓取未知蛋白質的光標靶儀Microscoop，是全球首款具備「抓取能力」的自動化AI顯微鏡系統。它解決了過去空間生物學「只能看、不能拿」的盲點，可在奈米級空間內找出1,000種以上的全新生物標記物，大幅縮短阿茲海默症、癌症等新藥研發的靶點探索時程。

新析生技創辦人兼執行長廖仲麒表示，空間蛋白質體學已成為新一代生命科學研究的重要工具，全球領先的技術平台Microscoop透過AI影像辨識，可精準抓取分析細胞內特定區域的蛋白質，協助研究單位以前所未有的解析度探索疾病機制、加速新藥開發，目前獲多家國際藥廠及頂尖研究機構採用，並已與全球生技儀器設備龍頭Thermo Fisher Scientific建立策略合作。

鑽石投資總經理路孔明表示，鑽石自2023年開始投資Syncell，並持續以最大法人股東支持公司發展。近兩年Syncell設備銷售與營收倍數成長，並建立涵蓋美、歐、亞洲的銷售團隊與合作網絡，本次增資案將有助於Syncell以特有平台技術，加速推進在全球創新研究與新藥開發的合作，及擴大國際市場商業化規模。

廖仲麒表示，許多疾病的重要線索隱藏於細胞內特定位置，但過去缺乏工具能辨識與分析這些細微差異。Microscoop可協助研究人員更快速獲取空間蛋白組成資訊，成為開發標靶新藥的利器，目前已應用於神經退化疾病研究及癌症等複雜疾病研究。

未來將會持續推出分析速度更快、解析度更高的新一代產品，提升研究效率並拓展應用範圍。

路孔明指出，空間蛋白質體學已被視為下一波生命科學研究的重要發展方向，而Syncell則是少數掌握關鍵平台技術，且已成功跨入商業化階段的企業。隨著全球市場布局與國際合作持續深化，Syncell將成為全球生物空間蛋白質體學技術的領先者，鑽石持續加碼重磅投資Syncell，展現對其未來發展深具信心。