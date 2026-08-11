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統一集團營收寫兩大驚奇 7月、前7月皆創同期佳績

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一7月單月、前七月營收雙創同期新高。聯合報系資料照
統一7月單月、前七月營收雙創同期新高。聯合報系資料照

統一集團營收持續攀高，母公司統一企業（1216）7月營收為621.6億元，年增8.8%；累計前七月營收為4,121.4億元，年增4%。統一表示，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及萬家福等流通事業銷售挹注，推升統一單月、前七月營收雙創同期新高。

統一集團與旗下統一超、統一實7月營收昨（10）日均出爐，其中，統一超7月營收321.9億元，年增8.4%，刷新單月歷史新高紀錄；累計前七月營收為2,129億元，年增5.5%。統一超表示，台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,389家。

統一企業持續朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，事業版圖橫跨超商、量販、超市、藥妝、購物中心、咖啡連鎖、餐飲及電商等領域，透過多元事業布局發揮綜效，各事業體彼此串聯、互補，帶動集團整體營運穩健成長。

因應暑假出遊、高溫避暑等全民生活話題，統一超並掌握集團聯合盛事，持續聚焦鮮食、咖啡、茶飲、i預購等差異化結構，並深化uniopen會員生態圈，持續朝全通路的經營作法擴張商品選擇與服務範疇，挹注營運表現穩健向上。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（星巴克）均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

展望8月，統一超表示，台灣7-ELEVEN把握倒數一個月的暑假商機，以及父親節、七夕情人節、中元節、開學季等多元節慶節令民生需求，跨類別整合推動多元主題策展活動，全台綿密的門店服務據點串聯uniopen會員生活圈，搭載數位服務平台i預購、i划算、OPENPOINT行動隨時取等，虛實串流提供豐富優質的商品與服務體驗，架構超越消費者期待的生活型服務平台。

相較流通事業維持成長，統一實7月營收則為37.4億元，年減1.7%；累計前七月營收249.2億元，年減11.1%。統一實表示，主要受到鋼市供過於求影響，鐵產品銷量下滑，加上飲料包裝外部客戶訂單略減，以及新增DR材設備改造工程影響產能與銷量，進而壓抑整體營收表現。

營收 統一集團 統一

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