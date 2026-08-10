非新不買？台中新屋交易占比逼近五成 買方回歸居住本質建商各顯神通

面對房價、利率與裝修成本多重壓力，購屋族不僅更加重視交屋後可能產生的追加支出，也開始將目光轉向產品本身，從格局、坪效到建材設備都納入評估，使「非新不買」逐漸成為市場趨勢。

為爭取自住買盤，台中市場包括久樘、漢宇、舜元與龍寶等品牌建商，也分別從建築規劃、建材升級、特色公設及精裝修等面向強化產品力。

根據聯徵中心最新資料，今年第1季購屋族購入「屋齡3年內新屋」的交易占比達45.6%，較三年前增加10.7個百分點，反映買方在控制入住成本、降低後續修繕風險的考量下，購屋選擇正明顯向新屋集中。

在新屋買氣升溫、買方更加精打細算的市場現況下，品牌建商也積極透過產品差異化創造亮點，搶攻自住市場。

以近期北屯熱銷建案「久樘歐森」為例，該案規劃28至37坪、2至3房，即使是28坪兩房產品，仍採四戶兩梯、戶戶邊間配置，並預留穿樑套管，樓板厚度加厚至22公分，各戶室內也採無小樑設計，兼顧空氣品質、居住舒適度與空間使用完整性。

目前該案最高成交單價為每坪60.17萬元，在北台中新案房價持續墊高之際，品牌建商仍以相對親民的價格帶切入市場，並透過各項建築規劃升級，強化產品競爭力。

久樘開發旗下豐原指標建案「久樘雋陽」，延續品牌一貫的高規格工法，衛浴管道間採當層排氣、總集存水彎加裝瑞典Durgo氣壓平衡吸氣閥。建材方面，採用高氣密窗、LOW-E玻璃、加厚樓板搭配隔音墊木地板，並在電梯車廂配置SHARP隱藏式空氣淨化系統，讓公共與私人空間同樣維持高水準的舒適度與安全性，可看出建商對細節與居住品質的重視。

市場上其他建案也持續從建材與設備面強化產品力。「漢宇雲森」將外牆升級為乾掛石材，並導入德國fischer背擴孔工法，室內增設隔音墊，同步提升淨水、軟水、殺菌及玻璃規格。龍寶「有愛臻邸」則透過精裝修，並配置空調與全熱交換系統，降低買方入住後裝修負擔，也進一步提升居住舒適度。

除了強化住宅本體的建材與設備，部分建商也進一步從公設規劃著手，回應買方對生活體驗與社交需求的重視。

14期洲際段高總價指標案「舜元悟野」，精準抓住買方「兼顧社交與隱私」的雙重需求，打造全台第一座主打「三球野奢宅」概念的預售新案，規劃超過350坪的室內外專屬動態與社交場域，目前最高成交單價為72.04萬元。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，中古屋可能面臨防水、管線與裝修等修繕成本，實際負擔未必只看成交總價。

相較之下，目前不少新案已將隔音、淨水、空氣品質等納入標配，部分更提供家電、精裝修或空調系統，降低買方交屋後的支出。沈政興認為，未來建案能否兼顧價格、實用性與居住品質，將成為成交關鍵。

北屯熱銷建案「久樘歐森」，即使是28坪兩房產品，仍採四戶兩梯、戶戶邊間配置。業者／提供