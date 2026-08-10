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樂多多集團強攻鐵板燒「明水然·樂」鐵板燒台中第三店年底進駐大遠百

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「明水然·樂」鐵板燒看好台中人潮與消費力，中區第三家門店預計年底進駐七期大遠百。記者宋健生／攝影
「明水然·樂」鐵板燒看好台中人潮與消費力，中區第三家門店預計年底進駐七期大遠百。記者宋健生／攝影

掀起無菜單鐵板燒熱潮，四年多來在全台與香港、新加坡等地均一位難求的樂多多集團旗下「明水然·樂」鐵板燒，看好台中的人潮與消費力，宣布中區第三家門店預計年底前進駐台中七期大遠百

配合擴大台中營運版圖，即日起推出台中門店限定優惠，於台中星級（逢甲星享道酒店）或台中大魯閣店(遠雄台中店)用餐，加贈「海膽牛肉捲」乙份(價值299元)，為年內啟動的台中三店暖身集氣。

樂多多集團目前在台灣、香港及新加坡共擁有67間直營門店，品牌涵蓋火鍋、台式鍋物及無菜單鐵板燒等多元餐飲型態。

其中，「肉多多火鍋」為主力品牌，目前台灣有36間門店、香港1間，共37間；「狂一鍋」新台式鍋物全台有11間；「明水然·樂」無菜單鐵板燒則已拓展至海內外市場，全台12間、香港2間、新加坡2間，共16間；此外，另有「明水然鐵板燒」2間及「新．肉多多」1間。

樂多多集團表示，下半年將聚焦中高價品牌拓點展店。根據「網路溫度計」調查，連續三年榮獲十大高CP值冠軍名店「明水然·樂」，分別在台北與台中各一家，集團旗下另一主打日本A5和牛與美國PRIME的鍋物品牌「新·肉多多」，也規劃在新北市與台中展店，其中，台中將進駐東區遠雄廣場。

另外，歡慶APP會員突破150萬人，樂多多集團將送出40張「全台一位難求無菜單鐵板燒」的明水然·樂套餐兌換券(價值1,760元)，即日起至9月30日，會員無論是舊雨新知都有機會憑藉自己的好運，搏一個免費品嚐14道菜色、全台12家分店均適用的無菜單鐵板燒套餐。

樂多多集團董事長林少鈞表示，目前各品牌回籠率約占七成，透過APP會員的入會禮與優惠推播，不僅吸引更多首度嘗鮮的消費者，同時也拉攏鐵粉級的回流客，會員數近期目標希望突破200萬人大關。

「明水然·樂」無菜單鐵板燒，連續三年榮獲十大高CP值冠軍名店。記者宋健生／攝影
「明水然·樂」無菜單鐵板燒，連續三年榮獲十大高CP值冠軍名店。記者宋健生／攝影

「明水然·樂」鐵板燒掀起無菜單鐵板燒熱潮，在全台與香港、新加坡等地均一位難求。記者宋健生／攝影
「明水然·樂」鐵板燒掀起無菜單鐵板燒熱潮，在全台與香港、新加坡等地均一位難求。記者宋健生／攝影

「明水然·樂」鐵板燒即日起推出台中門店限定優惠，可獲加贈「海膽牛肉捲」乙份。記者宋健生／攝影
「明水然·樂」鐵板燒即日起推出台中門店限定優惠，可獲加贈「海膽牛肉捲」乙份。記者宋健生／攝影

鐵板燒 遠百 台中

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