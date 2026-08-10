星宇航空7月營收成長43% 虎航看好客運旺到年底

星宇航空7月營收年增43%，受惠暑假旅遊旺季，貨運也因AI及雲端基礎設施投資動能延續；台灣虎航7月營收創同期新高，看好今年客運需求持續暢旺至年底。

星宇航空7月營收新台幣57.29億元，月增8%，年增43%。前7月累計營收342.82億元，年成長32%。

客運方面，星宇航空表示，7月客運營收45.08億元，月增11%、年增42%，受惠暑假旅遊旺季，市場需求持續暢旺。貨運方面，7月貨運營收為6.84億元，年增43%，受惠於AI及雲端基礎設施投資動能延續，高價值電子相關產品需求維持強勁，支撐整體航空貨運市場穩健成長。

機隊方面，星宇航空已於7月完成首架「空山銀」彩繪機交付，備受矚目的第2架「空山金」彩繪機預計於8月加入，進一步擴充機隊運能。

自8月1日起，星宇航空開航首條歐洲航線「台北-布拉格」航線，開航初期以A350-900執飛、每週營運三班，自9月起升級為A350-1000，而10月1日此航線將增為每週4班。

台灣虎航7月自結單月營收17.7億元，年增27%，創同期新高，主因為適逢暑期旺季，7月平均載客率寫下92%的好成績。

台灣虎航指出，樂觀看待今年客運需求持續暢旺至年底。今年前7月累計班次數較去年同期增12%，累計平均載客率達91%新高，累計營業收入為120.95億元，較去年同期成長23%，續創歷史佳績。

此外，為挹注航網擴張與長遠獲利表現，台灣虎航已與普惠（Pratt & Whitney）旗下IAE公司簽署合作備忘錄，針對2028年起引進的第3代A321neo機隊進行發動機採購與維護合作。