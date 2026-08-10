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和泰車7月旺季營收創次高 8月銷售轉淡
和泰車今天公布7月自結合併營收新台幣300.43億元，月增3.64%、年增15.89%，次於4月的301.6億元，創單月歷史次高；累計前7月營收1876.29億元，較去年同期成長13.51%，創同期新高。
展望8月，和泰車評估8月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約9600輛，市占率34.3%。
和泰車說明，7月是傳統車市銷售旺季，旗下車款銷售表現穩定，RAV4系列隨全新插電式油電混合車（PHEV）動力車型導入，帶動銷售表現；LEXUS在主力車款NX銷售挹注下，推升整體營收。此外，日本經銷商7月營收貢獻約新台幣38.5億元，占集團營收約12.8%。
根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS在7月合計登錄1萬6071輛，創今年單月新高，市占率41.6%，是2010年以來7月同期新高；累計前7月合計登錄數9萬2599輛，和去年同期成長，市占率38.4%。
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