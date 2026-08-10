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饗賓集團談油品風暴 陳毅航：源頭管理最重要

中央社／ 台北10日電

饗賓集團持續推動洗手計畫倡議食安，針對近期油品事件，集團董事長陳毅航今天表示，「把源頭管理做好最重要」，可對上游業者每月抽查，而不是把力量用在後端，依靠業者通報、公布使用者名單。

饗賓文教基金會與饗賓集團在衛生福利部疾病管制署指導下，持續推動「洗手新日常 全民ALL IN」計畫。

饗賓集團董事長陳毅航表示，對餐飲食品業而言，洗手不是一件小事，而是守護健康最基本重要的第一道防線。食品安全建立在第一線工作人員落實正確洗手習慣，更需要全民共同參與，才能真正構築完整的食安防線。

對於近期的油品食安事件，陳毅航對中央社記者表示，集團長期選用「大成大豆沙拉油」逾50年，堅持品質優先決定供應商；他也認為，「在政策上把源頭管理做好最重要」，因為所有的動作、所有的稽查、檢驗，背後都是成本，建議政府對上游、最上游，比如說像中聯這樣的角色，可以每個月抽查，把源頭管理做好，而不是把很多的力量用在後端，依靠業者通報、公布使用者名單。

對於餐飲業者及食品業者來說，中聯已經是上游的上游，「每一個鏈，都必須把自己該做事情做好，這才是治本之道」，政府力量也是有限，不可能從頭管到尾，整個產業要提升力量是要花在比較有效的地方，絕對是源頭管理。饗賓集團也積極打造高規格的食安溯源與供應鏈管理。

饗賓攜手企業推動「洗手新日常」，今年冠軍歌曲ALL IN由創作者Leyi D、廖威力創作，以融合流行旋律與Rap元素的編曲，從眾多作品中脫穎而出；活動代言人由樂天女孩韓籍成員廉世彬、河智媛、禹洙漢再度擔綱，共有大成集團、耐斯集團、豆府餐飲集團、開展餐飲集團、緯豆集團、春水堂、大樹醫藥、禾馨醫療、恆隆行、健身工廠、遠東百貨、雲豹能源、德麥食品等33家企業響應，規模再創新高。

饗賓集團 饗賓 源頭管理

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