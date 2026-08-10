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發現薇趨勢／管理新思維 留住人才能量

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

近年職場裡，「能量」成了一個愈來愈常出現的詞。「今天開完會，整個人都沒電了」、「事情明明沒有很多，卻覺得特別累」、「這個同事很耗能」。

過去談工作量，習慣用工時衡量：一天工作八小時、一場會議一小時、一個專案花了多少天。但現在，人們開始用另一套語言描述工作：不是做了多久，而是這件事「消耗了多少」。

這或許反映一個長期被企業忽略的問題：薪資制度計算的是時間，真正被組織消耗的卻不只有時間。同樣是一小時的會議，成本可能完全不同。

一場目的清楚、權責明確、能快速做出決策的會議，結束後便能回到工作；但另一場充滿反覆討論、模糊指令與情緒壓力的會議，即使同樣只占一小時，留下的疲憊卻可能延續半天。

微軟過去針對知識工作型態的分析就發現，郵件、會議與即時訊息正在不斷切割工作者的注意力。問題不一定是工作時間變長，而是可以完整思考一件事情的時間變少了。這也讓「忙」開始和「累」分離。

一天處理十件明確的事情，未必比同時盯著三個通訊軟體、等待主管回覆、切換五個專案，再參加四場沒有結論的會議更疲倦。後者真正消耗的，是注意力、判斷力、情緒調節，以及重新進入工作狀態所需要的認知資源。

若用企業熟悉的語言來形容，這或許可以稱為一種「能量負債」。科技產業很早就有所謂「技術債」：為了趕進度而暫時採取較差的技術方案，短期看似節省成本，未來卻必須付出更高代價。

組織也存在類似現象。今天多安排一場沒有必要的會議，看起來沒有成本；主管晚上傳一則「明天再處理」的訊息，看起來也沒有增加工時；讓員工同時留意十幾個群組，也不會出現在公司的資產負債表上。

但每一次注意力切換，都正在借用人的認知資源。企業今天省下的管理成本，最後可能以員工離職、決策品質下降、創造力降低，甚至「人還坐在公司，卻已經不願意投入」的形式償還。

AI的普及，反而讓這件事變得更加值得注意。企業導入生成式AI，很大一部分目的在於提升效率。原本需要一小時整理的資料，AI可能十分鐘完成；原本半天才能製作的簡報，現在可能縮短到一小時。

但問題是，省下來的時間去了哪裡？如果AI替一名員工省下兩小時，公司隨即再增加三項任務，那麼科技提升的或許不是人的生產力，而只是加快了組織消耗人類能量的速度。

AI可以替企業節省時間，卻不一定替人保存能量。這也可能改變未來人才競爭的方式。過去企業談福利，想到的是薪資、獎金、免費咖啡、健身房；下一階段真正昂貴的工作環境，可能反而是「不被打擾的兩小時」、可以拒絕的會議、清楚的權責、下班後不必持續待命，以及能夠真正專注完成工作的空間。

當知識工作愈來愈依賴創造力、判斷力與複雜決策，企業真正需要管理的，也就不只是員工一天坐在辦公室幾個小時，而是這些時間裡，還剩下多少可以思考的能量。

未來最會吸引人才的公司，未必是最讓員工「忙」的公司，而可能是最懂得不浪費人才能量的公司。畢竟，時間可以排進行事曆，能量卻不能。

職場 工時 能量

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