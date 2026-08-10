聽新聞
0:00 / 0:00

智慧經營／泰金寶科技總經理鄒孔訓 智造升級 紅海突圍

經濟日報／ 黃雅慧
泰金寶科技總經理鄒孔訓表示，透過打造智慧工廠實現企業創新。記者潘俊宏╱攝影
泰金寶科技總經理鄒孔訓表示，透過打造智慧工廠實現企業創新。記者潘俊宏╱攝影

傳統低毛利的電子製造業（EMS）在當前AI浪潮下如何突破重圍、產線外移時如何在當地生存？是許多業者的課題。首屆亞洲台商獎得主、泰金寶科技總經理鄒孔訓之前在創新經營論壇上表示，泰金寶透過打造智慧工廠來實現企業創新、轉型，逐步成為東南亞地區最大的EMS公司。

克服三缺 插旗東南亞

泰金寶屬金寶（2312）集團旗下，在1980年代台灣勞工意識抬頭、缺工議題下到泰國設廠，主要業務是終端組裝廠，包括印表機、儲存性消費性電子產品。鄒孔訓回憶，當時他們這批台幹有如「過河卒子」，懷抱只許成功不許失敗的決心，身上肩負公司全球化重任。

泰金寶在泰國慢慢做出成績，鄒孔訓指出，泰國有三缺：人才、供應鏈跟自動化系統整合（SI）。他在泰國的經營就是克服泰國「三缺」。

鄒孔訓說，「人才」是企業能否走下去的關鍵，很多台商到東南亞設廠，派了很多台幹、陸幹，但文化差異、價值觀、語言不同有很大挑戰，當時泰金寶也遇到同樣問題，所以他在2010年開設「幹訓班」來培養泰籍幹部，甚至培育遍布全球的跨國人才。

至於台商在當地如何能找到合適人才？鄒孔訓指出，泰國國際學校很多，有許多來自印度、緬甸、菲律賓、中亞等地的學生，他聘僱這些國際學校畢業生進行教育訓練，數十年來人才源源不斷。他強調，海外布局不一定要用台幹，要培養當地幹部，作為自身全球化資源。

企業創新 生產自動化

鄒孔訓坦承，電子代工終端產品錢最難賺，如何在前宏碁電腦董事長施振榮「微笑曲線」理論下創造競爭優勢是他的課題，所以他生產上使用很多自動化。他的營運生產策略可總結為「CCET」，這剛好也是泰金寶在泰國上市簡稱。

他表示，所謂「Ｃ」指細胞式生產，重點在讓組織不要卡住，不讓各種協理管理層理不清；另一「Ｃ」指平準化鏈結，要求製程、人力材料中間不浪費；「Ｅ」指的是自動化設備及E化系統，目前主要用機械手臂生產，要跟IT結合 ;「Ｔ」指的是高效運輸，他採用無人搬運車（AGV）加上材料運輸系統。

鄒孔訓表示，策略目標是「避免不必要的動作、做到完美、近取、易移、工作方便」。他認為，要用對的觀念，加上紀律跟執行力，才會成功。

另一方面，鄒孔訓分享，在推動泰金寶數位管理上，他們成立「全球戰情室war Room」系統，在戰情室中，會結合AI大數據分析，把所有設備跟物聯網連結，建造全球智慧製造系統。每個工廠都有戰情室，中心則有一個總戰情室，可以監視各地工廠設備，打造無人工廠。

在智慧製造上，鄒孔訓說，他們現採「機海戰略」，年投入2,000隻機械手臂，用的是台達電機械手臂，加上自己做平台SI，進而跟台達電做到合作互惠，泰金寶需要機械手臂，同時也願意提供硬體廠商更多應用情境。加上AI無所不能，他們會更多尋求與台廠策略合作。

鄒孔訓稱，EMS產業轉型是必然之路，要自動化才可以競爭。現在是跟陸廠立訊、歌爾、聞泰在競爭，「如果不把自己變得更強，會被這些中國大陸企業淘汰。」他說。

紅海 泰金寶 EMS

延伸閱讀

英濟加速轉型腳步 泰國新廠第3季投產

中鋼導入AI 「牽狗放鷹」打造護國神鋼

104點名「AI、英語、永續」黃金三力！全民英檢、培力英檢助攻求職履歷

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

相關新聞

統一集團營收寫兩大驚奇 7月、前7月皆創同期佳績

統一集團營收持續攀高，母公司統一企業7月營收為621.6億元，年增8.8%；累計前七月營收為4,121.4億元，年增4%。統一表示，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及萬家福等流通事業銷售挹注，推升統一單月、前七月營收雙創同期新高。

全家7月營收年增4.9% 締新猷

全家昨（10）日公布7月營收101.7億元，年增4.9%，單月創歷史新高；累計前七月營收為671.5億元，年增7.5%。

台中會展中心規模衝衝衝 二期工程明年動工

台中國際會展中心啟用不到半年，已吸引逾140萬人次、創造650億元商機，而二期工程預計明年動工，未來合計可容納4,460個攤位，規模直逼南港展覽館一、二館合計近5,000攤位。台北、台中兩大會展重鎮同步推升台灣國際展覽商機。

7月工具機出口 終止連五跌

台灣機械公會理事長莊大立昨（10）日表示，受惠AI與半導體產業需求持續暢旺，台灣機械設備出口已連續18個月呈現正成長；工具機廠商近期接單回溫，7月出口也扭轉連五月衰退窘境，回到成長軌道，下半年產業景氣可望看到春燕。

貨櫃航運7月成績單 亮眼

貨櫃航運傳統旺季發威，繼長榮、萬海之後，陽明、台驊控股昨（10）日公布7月營收，同步繳出亮眼成績單。陽明7月營收208.36億元，月增25.59%、年增34.56%；台驊合併營收28.13億元，月增8.75%、年增62.85%，均受惠貨載需求升溫及運價維持高檔。

鑽石領投新析增資6億元 助攻空間蛋白質體學科技

鑽石投資公司與新創公司新析生技昨（10）日共同宣布，由鑽石領投新析生技2,000萬美元（約新台幣6.4億元）的A+輪增資案已經順利完成，有助於新析生技利用其全球領先的空間蛋白質體學技術，協助各大藥廠及學研機構縮短新藥開發時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。