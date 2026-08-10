根基、東方白石聯手成立冠和精密預鑄 目標2030年產量4.5萬立方公尺

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）10日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

東方白石株式會社PC建築部工業統括兼國土強韌化對策室業務部長菊地一義指出，與根基營造合作除了合作成立「冠和精密預鑄材料」外，未來同時希望在台灣的半導體建廠商機上或是社會住宅有相關合作機會。

東方白石株式會社PC建築部工業統括兼國土強韌化對策室工務總監岩渕健表示，東方白石株式會社擅長土木工程，這次將版圖觸角延伸至台灣，主因看好台灣市場，但法規上台灣與日本不同，希望借重根基，加上成立「冠和精密預鑄材料」後，也可借鏡大量生產的經驗引進日本，同時也將技術品質管理輸出到台灣，因此雙方形成強強聯手合作。

根基營造董事長袁藹維10日表示，這次雙方合作成立「冠和精密預鑄材料」，額定資本額12.8億元，實收資本額為2.2億元，其中根基營造投資1.43億元、持股65%，東方白石株式會社投資金額0.77億元、持股35%。

袁藹維指出，面對營建業缺工與減碳的雙重挑戰，建築工業化已是產業發展的重要方向；合資公司成立後，未來冠德集團能透過預鑄工法在工廠的標準化生產，不僅有效提升施工品質與效率，更可降低工地現場碳排放、噪音及營建廢棄物產生。

另外，根基營造新事業處副總經理曾志國表示，隨著半導體、高科技製造業及公共基礎建設持續擴大投資，預鑄工法的市場需求快速成長。

曾志國志指出，在高科技建廠方面，半導體及供應鏈產業對建廠效率、施工品質及防微震性能要求極高，預鑄工法可透過標準化生產，大幅提升施工效率與品質穩定性，協助縮短建廠時程。

根基營造新事業處協理湛曉威強調，在市場布局方面，雙方將同步深耕公共工程與住宅建設兩大領域。憑藉東方白石在日本單軌電車PC軌道梁及橋梁工程的深厚經驗，未來將共同拓展台灣鐵路、捷運、橋梁等重大公共工程市場；同時因應都市更新及社會住宅建設需求持續成長，導入高品質預鑄工法，提升施工效率、工程品質與低碳效益，為台灣建築產業提供更完善且永續的預鑄解決方案。

湛曉威指出，「冠和精密預鑄材料」預計2027年試產、年產能預計達5,000立方米，並規劃2028年年產能達1.5萬立方米、2029年3萬立方，最終目標2030年年產量達4.5萬立方米。