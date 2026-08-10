打造高品質預鑄製造能力 根基攜手日本東方白石成立冠和精密預鑄材料

面對台灣營建產業結構性缺工挑戰與全球永續轉型趨勢，國內營建品牌根基營造（2546）10日宣布與日本預鑄技術領導企業東方白石（オリエンタル白石株式会社，東證Prime：1786）正式簽署合資協議，共同成立「冠和精密預鑄材料股份有限公司」。

此次雙方合作將引進日本成熟且高品質的預鑄（Precast）建築工業化技術，攜手打造台灣低碳營建與精密預鑄的新典範。

冠德集團在永續城市的推動上始終扮演永續生態圈的構築者，持續推動低碳轉型與循環經濟發展。根基營造董事長袁藹維10日於簽約典禮時表示，面對營建業缺工與減碳的雙重挑戰，推動建築工業化已是產業發展的重要方向。

袁藹維指出，預鑄工法透過工廠標準化生產，不僅能有效提升施工品質與效率，更可降低工地現場碳排放、噪音及營建廢棄物產生。

他強調，成立「冠和精密預鑄材料」，正是根基營造深化建築工業化布局的重要里程碑，更是實踐冠德集團 ESG 永續發展策略，期望為台灣營建產業打造更穩定、更高品質且更低碳的預鑄供應體系。

新公司命名為「冠和」，亦蘊含雙方共同理念。「冠」象徵追求卓越、品質至上，以精湛技術打造產業標竿；「和」則代表和諧、共創與互信，攜手邁向永續發展，共同創造長遠價值。

東方白石擁有逾七十年的預力混凝土與預鑄技術經驗，在自動化預鑄梁柱、軌道梁及橋梁構件等領域深具實績，為日本業界的重要企業。

未來，雙方將導入東方白石嚴謹的工廠管理制度與品質管理標準，並結合雙方在低碳混凝土材料及施工技術上的研發成果，確保每一項預鑄構件皆兼具結構安全、耐久性能與施工品質，建立符合國際水準的精密預鑄製造能力。