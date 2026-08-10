兆基相關公司債斷息！全台自救會拆3群 房東痛訴：基於多年信任才買

台中市林姓市民因購買兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問公司的公司債而蒙受損失，他今天表示，全台群組原本240多人，但現已上升至280多人，還從1個大群拆成北中南3個小群，受害民眾仍增加中。他說，大家原本都是他們包租代管的客戶，多年委任都有信任，而且這項投資並不複雜，沒想到會出問題。

林姓市民說，他7年前將北投的房產交給兆基包租代管，2022年兆基改為用寄居蟹簽約，並邀認購公司債年利率9％，3年後又改以趙姬投資簽約，年利率改為10％。原本每月配息正常，直到今年8月1日利息沒有入帳，由於適逢假日，一開始並未特別在意，但過了幾天仍未收到款項，8月3日看到媒體報導，才驚覺「我被倒了」

林姓市民說，他僅投資一股50萬元，幾年下來僅收回一半，其餘受害者有人投入5百萬元的，群組裡一片愁雲慘霧，大家對投資血本無歸唉聲嘆氣。受害者以北部群組最多，中部群組目前約7、8人，大家都決定提告求償，他會直接到警察局報案。

但房仲業者沈政興表示，包租代管業者必須先向房東承租房屋，再對外招租，即使房屋尚未出租，仍須按時支付租金，同時還要負擔裝修、家具、家電等前期成本，因此現金流壓力相當大。兆基深耕包租代管市場多年，一開始有可能不是為了惡意募資，而是遇到疫情期間，為了營運資金而不得不如此。

他推算，疫情期間像是舊飯店、補教、商辦大樓的生意都不好，若一個城市有40萬租金缺口而言，10個城市就會是4百萬元，何況還是持續2至3年。若再遇上政府對補助、稅務核定嚴格，甚至需要補繳稅款，都可能使原本已經吃緊的財務狀況雪上加霜，進一步擴大虧損。