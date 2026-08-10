聽新聞
0:00 / 0:00

台普威承攬全台最大光儲案EPC工程 拚明年Q2商轉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台普威承攬大型PV+BESS光儲整合案，三方團隊共同出席專案啟動活動，台普威總經理馮浩翔（左2）、和暄綠能總經理王文蔚（左3、台灣富安能源台灣負責人莊知軒（右2）出席後合影。圖／台普威提供
台普威承攬大型PV+BESS光儲整合案，三方團隊共同出席專案啟動活動，台普威總經理馮浩翔（左2）、和暄綠能總經理王文蔚（左3、台灣富安能源台灣負責人莊知軒（右2）出席後合影。圖／台普威提供

雲豹能源（6869）旗下系統級儲能子公司台普威能源（7921）今（10）日宣布，其承攬的大型PV+BESS光儲整合專案持續推進，本案規模達48MW／185.7MWh，係配合和暄綠能（HEXA Renewables）光儲整合專案執行，由台普威負責工程統包，並導入全球儲能大廠Fluence Energy儲能系統。隨工程進度陸續展開，本案目前以2027年第1季併網、第2季正式商轉為目標；加上澳洲、日本等海外市場專案同步推進，可望為台普威下半年營運增添成長動能。

台普威表示，儲能大廠Fluence Energy儲能系統開發案位於彰化，由兩座相鄰太陽光電案場結合大型儲能系統，台普威負責整體EPC工程施作，涵蓋系統整合、工程建置、測試及併網等工作；並導入經全球市場驗證的Fluence電池儲能系統。台普威並攜手Fluence提供業主17年的長期維運服務，由台普威經驗豐富的維運團隊，結合Fluence全球供應鏈及長期維運能力，強化本案的系統穩定度與全生命週期營運效能，提升長期營運效益。

台普威能源總經理馮浩翔表示，大型光儲專案不只是設備建置，更考驗業者從電力系統設計、設備整合、工程施工、EMS控制到後續維運的整體能力。台普威長期深耕大型儲能系統整合，此次透過EPC統包能力，結合Fluence的全球儲能技術及長期服務經驗，將國際技術與台灣在地工程、運維能力整合落地，也為未來承接更多大型光儲與多元儲能應用累積重要實績。

隨台灣再生能源裝置容量持續增加，光電發電與用電需求時段不一致所衍生的電力調度需求也日益提升。光儲整合可透過儲能系統將白天光電餘裕電力儲存，並依電網及用電需求彈性調度，不僅提升再生能源使用效率，也有助強化電網韌性。本案完工後，可望成為全台最大規模的PV+BESS光儲整合專案，亦為國內大型再生能源結合儲能應用的重要示範案例。

台普威近年積極擴大海內外儲能版圖，目前累積建置實績已達412MW／1,055MWh。展望下半年，海內外專案陸續進入執行與認列高峰，營運成長動能充沛，除國內 48MW／185.7MWh 大型光儲EPC工程穩健推進；澳洲專案亦已開始貢獻營收；日本市場更因在地深耕有成，除高壓案場持續認列工程收入外，台普威已進一步開展特高壓工程、低壓開發與設備銷售，多軌開花拓展營收來源。隨各項新業務並進，海外市場將成為公司後續營運成長的核心引擎。

工程 雲豹能源 能源

延伸閱讀

騰雲科技營收／7月9,032萬元、年增35% 前七月營收年增47%

東捷資訊財報／從ERP到AI一站整合 上半年營運回溫、EPS 1.86元

家碩營收／7月優於去年同期 設備出貨動能延續至2027年

大鵬科技新廠動土投入23億元 產能將提升近六成

相關新聞

統一集團營收寫兩大驚奇 7月、前7月皆創同期佳績

統一集團營收持續攀高，母公司統一企業7月營收為621.6億元，年增8.8%；累計前七月營收為4,121.4億元，年增4%。統一表示，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及萬家福等流通事業銷售挹注，推升統一單月、前七月營收雙創同期新高。

全家7月營收年增4.9% 締新猷

全家昨（10）日公布7月營收101.7億元，年增4.9%，單月創歷史新高；累計前七月營收為671.5億元，年增7.5%。

台中會展中心規模衝衝衝 二期工程明年動工

台中國際會展中心啟用不到半年，已吸引逾140萬人次、創造650億元商機，而二期工程預計明年動工，未來合計可容納4,460個攤位，規模直逼南港展覽館一、二館合計近5,000攤位。台北、台中兩大會展重鎮同步推升台灣國際展覽商機。

7月工具機出口 終止連五跌

台灣機械公會理事長莊大立昨（10）日表示，受惠AI與半導體產業需求持續暢旺，台灣機械設備出口已連續18個月呈現正成長；工具機廠商近期接單回溫，7月出口也扭轉連五月衰退窘境，回到成長軌道，下半年產業景氣可望看到春燕。

貨櫃航運7月成績單 亮眼

貨櫃航運傳統旺季發威，繼長榮、萬海之後，陽明、台驊控股昨（10）日公布7月營收，同步繳出亮眼成績單。陽明7月營收208.36億元，月增25.59%、年增34.56%；台驊合併營收28.13億元，月增8.75%、年增62.85%，均受惠貨載需求升溫及運價維持高檔。

鑽石領投新析增資6億元 助攻空間蛋白質體學科技

鑽石投資公司與新創公司新析生技昨（10）日共同宣布，由鑽石領投新析生技2,000萬美元（約新台幣6.4億元）的A+輪增資案已經順利完成，有助於新析生技利用其全球領先的空間蛋白質體學技術，協助各大藥廠及學研機構縮短新藥開發時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。