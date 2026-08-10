台普威承攬全台最大光儲案EPC工程 拚明年Q2商轉

雲豹能源（6869）旗下系統級儲能子公司台普威能源（7921）今（10）日宣布，其承攬的大型PV+BESS光儲整合專案持續推進，本案規模達48MW／185.7MWh，係配合和暄綠能（HEXA Renewables）光儲整合專案執行，由台普威負責工程統包，並導入全球儲能大廠Fluence Energy儲能系統。隨工程進度陸續展開，本案目前以2027年第1季併網、第2季正式商轉為目標；加上澳洲、日本等海外市場專案同步推進，可望為台普威下半年營運增添成長動能。

台普威表示，儲能大廠Fluence Energy儲能系統開發案位於彰化，由兩座相鄰太陽光電案場結合大型儲能系統，台普威負責整體EPC工程施作，涵蓋系統整合、工程建置、測試及併網等工作；並導入經全球市場驗證的Fluence電池儲能系統。台普威並攜手Fluence提供業主17年的長期維運服務，由台普威經驗豐富的維運團隊，結合Fluence全球供應鏈及長期維運能力，強化本案的系統穩定度與全生命週期營運效能，提升長期營運效益。

台普威能源總經理馮浩翔表示，大型光儲專案不只是設備建置，更考驗業者從電力系統設計、設備整合、工程施工、EMS控制到後續維運的整體能力。台普威長期深耕大型儲能系統整合，此次透過EPC統包能力，結合Fluence的全球儲能技術及長期服務經驗，將國際技術與台灣在地工程、運維能力整合落地，也為未來承接更多大型光儲與多元儲能應用累積重要實績。

隨台灣再生能源裝置容量持續增加，光電發電與用電需求時段不一致所衍生的電力調度需求也日益提升。光儲整合可透過儲能系統將白天光電餘裕電力儲存，並依電網及用電需求彈性調度，不僅提升再生能源使用效率，也有助強化電網韌性。本案完工後，可望成為全台最大規模的PV+BESS光儲整合專案，亦為國內大型再生能源結合儲能應用的重要示範案例。

台普威近年積極擴大海內外儲能版圖，目前累積建置實績已達412MW／1,055MWh。展望下半年，海內外專案陸續進入執行與認列高峰，營運成長動能充沛，除國內 48MW／185.7MWh 大型光儲EPC工程穩健推進；澳洲專案亦已開始貢獻營收；日本市場更因在地深耕有成，除高壓案場持續認列工程收入外，台普威已進一步開展特高壓工程、低壓開發與設備銷售，多軌開花拓展營收來源。隨各項新業務並進，海外市場將成為公司後續營運成長的核心引擎。