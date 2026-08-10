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豐興廢鋼、鋼筋與型鋼連續三周平盤
豐興（2015）廢鋼、鋼筋與型鋼連續三周全面平盤，反映國際廢鋼價格近期進入橫向整理，國內電爐廠在需求偏弱與成本支撐的拉鋸下，加上營建市場需求尚未明顯回升，短期鋼筋行情仍以盤整為主。
豐興協理莊文哲表示，根據最新國際原料行情，美國大船廢鋼與日本H2廢鋼暫無報價，美國貨櫃廢鋼則維持每公噸330美元不變；澳洲鐵礦砂則由前一周每公噸96.55美元小幅下跌至96.1美元，跌幅不到0.5%，顯示國際鋼鐵原料價格雖然偏弱，但近期下跌幅度已明顯收斂。
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