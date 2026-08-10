根基與日商合資設預鑄廠 增加自製產能拚提升毛利率

根基營造宣布，攜手日本東方白石成立冠和精密預鑄材料，主打低碳營建，搶攻半導體建廠商機。根基表示，冠和能把原本外包預鑄工程收回自製，新廠彰化廠預計明年底啟用第一期產能，2030年全面投產後，年產能可達4.5萬立方公尺，未來有望提升整體毛利率。

冠德建設持股約34%的根基營造，今天與專注預鑄混凝土製品的生產、銷售與施工的日本東方白石舉行合資簽約典禮，共同成立冠和精密預鑄材料，根基投資持股65%、東方白石持股35%，預定9月10日成立。

根基營造主管表示，根基承攬高科技半導體廠房建廠工程多年，隨著高科技大廠持續在嘉義、台南、高雄及台中等地擴建，現有營造業者均被要求擴充產能；而近期成立的冠和目前才剛起步，盼儘速形成產能，以因應高科技廠房需求。

根基營造主管指出，高科技建廠工程原本即包含預鑄設計與施工，以往根基取得工程後，因本身沒有預鑄廠，必須將相關工作發包給其他預鑄業者。今年成立冠和後，引進日本預鑄建築工業化技術，不但可降低成本，也能掌握品質與工程進度，提高毛利率。

根基營造主管也表示，目前國內大型預鑄廠產能有限，難以完全消化快速成長的高科技廠房需求，加上半導體建廠工期緊迫，工程量龐大，市場供不應求；冠和將計畫於彰化興建3期的生產廠區，首期最快明年底啟用，年產能目標為5000立方公尺；其後逐年擴產，預計2030年全數投產，年產能達4.5萬立方公尺。

根基營造主管表示，過去與日本業者合作導入預鑄工法後，營建廢棄物最多可減少8成、工地現場人力減少6成，工期則可縮短4成；預鑄構件由工廠標準化生產，再運至工地組裝，也有助減少現場碳排放、噪音及土方。