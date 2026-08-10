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高中生提前探索會計職涯 從大數據、鑑識一路學到 ESG

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
高中生會計暨企業體驗營合照。圖／業者提供
高中生會計暨企業體驗營合照。圖／業者提供

安永聯合會計師事務所舉辦第十一屆「高中生會計暨企業體驗營」，從全台15縣市、超過140名報名學生中選出60名高中生，透過兩天課程接觸會計、大數據、鑑識會計及企業永續等領域，並實際參與簡報、團隊競賽及事務所參訪，讓學生提前了解會計專業及相關職涯發展。

此次營隊除介紹會計基礎，也納入大數據應用、鑑識會計及ESG等主題，希望讓高中生了解會計工作已不只侷限於傳統帳務，也逐步延伸至數據分析、企業永續等不同領域。

營隊最後安排ESG提案競賽，由學生分組提出具社會影響力的永續方案，主題涵蓋舊衣與鞋履循環、生鮮食品再利用、書籍永續，以及淨灘與永續市集等。最終由提出「偏鄉高中財務素養與AI職涯培力計畫」的團隊獲得優勝。

該團隊規畫透過金融教育、AI工具及職涯探索等方式，協助偏鄉高中生提升財務素養與數位能力，希望縮短教育資源落差，並增加學生對未來職涯的認識。

安永表示，近年持續投入青年教育與人才培育，除每年舉辦高中生會計營，也透過「安心成長．永育希望」計畫，支持「為台灣而教 Teach for Taiwan（TFT）」在高需求地區進行師資培育，並與TFT合作推動筆友計畫，與高需求地區國小學童通信交流。

此外，安永也參與家扶基金會的大專獎助學金、弱勢孩童認養、安心助學及閱讀空間改善等計畫，協助經濟弱勢及偏鄉學生取得教育資源。

會計 高中生 職涯

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