永彰攜手台灣製鞋公會啟動數位產品護照(DPP)平台

強強聯手！永彰科技（4523）10日與台灣製鞋工業同業公會正式攜手，舉行「台灣鞋業數位產品護照媒體發布會」，展現台灣製鞋產業齊心推動綠色轉型、布局國際市場的堅定決心，攜手鞋公會打造入歐「通行證」。

隨著歐盟《可持續產品生態設計法規》（ESPR）陸續上路，針對產品全生命周期溯源與永續規範的要求日益嚴格，協助台灣製鞋產業迅速對接國際法規、提升全球競爭力，數位產品護照（DPP）成入歐通行證永彰科技提供一站式平台。

歐盟規劃導入的「數位產品護照」（Digital Product Passport, DPP），要求產品必須載明材料組成、碳足跡、製造履歷、維修與回收指引等完整數據。

此項機制將紡織與製鞋業列為優先實施目標之一，未來若未具備DPP合格認證，產品將面臨無法進入歐盟市場的風險。

針對鞋業供應鏈資訊破碎、數據蒐集困難等痛點，永彰科技攜手永彰公司旗下投資的永創數智股份有限公司憑藉豐富的軟硬體整合能力與數位賦能經驗，自主開發出專為製造業量身打造的「數位產品護照（DPP）平台服務」。永彰科技表示，該平台具備高度靈活性與安全性，協助廠商動態追蹤並記錄產品從原料採購、生產製造到物流運輸的每一環節。透過國際標準的 QR Code 或 NFC 技術載體，品牌商與終端消費者僅需輕鬆一掃，即可透明化獲取驗證履歷，協助鞋企低成本、高效率地滿足歐盟合規要求。

台灣製鞋產業全球聞名，在全球代工與品牌供應鏈中扮演不可或缺的角色。然而，面對國際永續法規的嚴峻挑戰，單打獨鬥已難以應對複雜的數據管理。

台灣製鞋工業同業公會指出，公會一直以來皆致力於陪伴會員廠商轉型升級，本次與永彰科技合作，正是希望藉由技術專家的力量，系統化地協助會員企業化被動為主動，將法規合規衝擊轉化為企業競爭優勢。

在此次發布會中，國內製鞋大廠寬源實業及深耕鞋業製造多年的裕勝科技均積極響應與參與。業者代表透露，面對歐盟新法，傳統的靜態碳盤查報告已不敷使用，產業亟需能實現「動態溯源」與「數據高信任度」的數位工具。

透過永彰科技提供的DPP平台服務，不僅大幅減輕了跨國供應鏈數據收集的壓力，更讓企業在國際品牌客戶面前展現出高度的永續營運韌性與數位化技術能量。

這次發布會標誌著台灣鞋業在數位轉型與永續發展（ESG）雙軸並進上的重大突破。未來，永彰科技與台灣製鞋工業同業公會將持續扮演堅實後盾，攜手全台製鞋供應鏈夥伴，以國際認可的數位護照迎戰全球市場，共創永續雙贏的嶄新局面。