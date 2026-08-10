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影／兆基案延燒 國家住都中心董事長花敬群說明後續專案協助

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國內包租代管龍頭兆基屋管爆出公司債兌付危機，風暴持續延燒引發民眾關切，國家住都中心董事長花敬群（圖）今天下午舉行記者會，對外說明後續服務轉銜作業、官網建置「專案協助專區」等重點內容。記者許正宏／攝影
國內包租代管龍頭兆基屋管爆出公司債兌付危機，風暴持續延燒引發民眾關切，國家住都中心董事長花敬群（圖）今天下午舉行記者會，對外說明後續服務轉銜作業、官網建置「專案協助專區」等重點內容。記者許正宏／攝影

國內包租代管龍頭兆基屋管公司爆出公司債兌付危機，風暴持續延燒引發民眾關切，國家住都中心董事長花敬群今天下午舉行記者會，對外說明後續服務轉銜作業、官網建置「專案協助專區」等重點內容，並請房東與房客毋須恐慌。相關案件執行情形國家住都中心均持續掌握，確保包租代管服務不中斷。

國家住都中心董事長花敬群表示：由於寄居蟹租屋股份有限公司負責人已向國家住都中心表示無法繼續提供服務，為協助既有服務案件順利轉銜，國家住都中心已協調六都租賃住宅服務商業同業公會，動員以電話聯繫詢問房東及房客轉換服務業者意願。民眾如有屬意之中央版第五期計畫社宅包租代管業者，將依其意願協助辦理；尚若無明確屬意業者，則依案件所在地區，自第五期計畫業者採輪配方式提供接續服務。

國家住都中心並表示，已於今天在國家住都中心官網建置「專案協助專區」除了提供FAQ問答集讓房東客的問題得到解答，並提供「協助需求登記表」，讓寄居蟹公司承辦案件的房東與房客填寫需協助事項，並調查轉換服務業者的需求。而國家住都中心及六都租賃住宅服務商業同業公會，也會依據房東或房客需求，在獲得同意後，協助代填「協助需求登記表」。

最後，國家住都中心再次強調，目前其他中央版社會住宅包租代管計畫業者均正常提供服務，國家住都中心將持續辦理履約查核及監督作業，掌握業者實際服務情形，請房東與房客安心。

國內包租代管龍頭兆基屋管爆出公司債兌付危機，風暴持續延燒引發民眾關切，國家住都中心董事長花敬群（圖）今天下午舉行記者會，對外說明後續服務轉銜作業、官網建置「專案協助專區」等重點內容。記者許正宏／攝影
國內包租代管龍頭兆基屋管爆出公司債兌付危機，風暴持續延燒引發民眾關切，國家住都中心董事長花敬群（圖）今天下午舉行記者會，對外說明後續服務轉銜作業、官網建置「專案協助專區」等重點內容。記者許正宏／攝影

國內包租代管龍頭兆基屋管爆出公司債兌付危機，風暴持續延燒引發民眾關切，國家住都中心董事長花敬群（圖）今天下午舉行記者會，對外說明後續服務轉銜作業、官網建置「專案協助專區」等重點內容。記者許正宏／攝影
國內包租代管龍頭兆基屋管爆出公司債兌付危機，風暴持續延燒引發民眾關切，國家住都中心董事長花敬群（圖）今天下午舉行記者會，對外說明後續服務轉銜作業、官網建置「專案協助專區」等重點內容。記者許正宏／攝影

花敬群 兆基 董事長

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