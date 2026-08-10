社宅包租代管單一業者承作比例過高？花敬群：檢討相關機制

兆基屋管關係企業風暴延燒，寄居蟹也已啟動社宅包租代管案件轉銜，兩家業者龐大的承作量，讓單一業者案件過度集中及房客押金保障問題浮上檯面。國家住都中心董事長花敬群10日表示，過去政府推動社宅包租代管，主要鼓勵業者良性競爭，「確實沒有注意到」，單一業者承作過度集中的問題，目前已與內政部地政司、國土管理署討論，未來是否限制單一業者承作比例可以進一步研議；押租金保障方面，也將檢討是否導入信託機制。

國家住都中心10日臨時召開「社會住宅包租代管服務轉銜機制」記者會。根據住都中心統計，截至8月7日，寄居蟹承作中央版社宅包租代管共6,640戶，其中包租3,654戶、代管2,986戶；兆基屋管承作中央版共8,595戶，其中包租4,573戶、代管4,022戶，另外還承作縣市政府社宅包租代管7,094戶。

目前寄居蟹已啟動服務案件轉銜，由其他包租代管業者依量能協助承接；兆基則仍維持營運，現階段並未全面啟動轉銜，若房東、房客希望更換服務業者，住都中心將依其意願協助辦理，後續再視兆基營運狀況決定是否進一步啟動轉銜。

由於兩家公司承作案件數量龐大，外界也關注，一旦大量案件需要轉銜，其餘業者是否有能力承接。花敬群表示，目前六都執行第五期社宅包租代管的業者超過百家，中央版合作業者也超過百家，即使未來需要處理的轉銜案件達1.3萬至1.4萬件，平均每家業者約增加100多件，以目前市場量能來看，仍有能力完成銜接。

不過，此次事件也讓政府開始檢視單一業者承作大量案件的集中風險。對於未來包租代管招標是否限制單一業者承作比例，花敬群坦言，過去政策主要希望鼓勵業者良性競爭，「確實沒有注意到這部分」，如今認為承作比例可以進一步討論，目前已與內政部地政司、國土署研議相關制度。

除了案件過度集中，房客最關心的押金保障也成為檢討重點。花敬群表示，現行《租賃住宅市場發展及管理條例》已有營業保證金制度，中央版社宅包租代管則再加一道保障，要求業者依承作案件數提撥一定金額至押租金專戶。

以此次兩家業者為例，寄居蟹依規定應提撥押租金800多萬元，實際提撥約1,140多萬元；兆基依規定應提撥1,000多萬元，實際提撥3,531萬元，兩家公司提撥金額均高於規定標準。花敬群表示，目前兩家業者的擔保狀態正常，中央版現行保障也比法律基本要求更嚴格，不過未來是否進一步導入信託機制，仍將持續研議。

花敬群強調，此次事件主要涉及個別公司的投資及債務問題，並不代表整體包租代管產業出現系統性風險，目前全台仍有上百家業者投入社宅包租代管，市場仍有量能協助案件轉銜。