聽新聞
0:00 / 0:00

太景流感新藥Pixavir 獲准進行南韓三期臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）10日宣布，接獲南韓合作夥伴Boryung Biopharma通知，流感新藥Pixavir marboxil （BRC-201）口服膠囊之三期臨床試驗許可申請（IND），已正式取得南韓食品醫藥品安全處（MFDS）核准通過。Boryung團隊將正式啟動後續臨床試驗工作，全力推進南韓流感抗病毒藥物市場布局。

太景於今年元月與南韓Boryung Biopharma完成Pixavir marboxil於南韓開發及銷售權之授權簽約。繼先前以高效迅速節奏完成IND送件後，如今順利獲准進行三期臨床試驗，再次展現雙方團隊極佳的執行力與法規歸進效率。

本項獲准之臨床試驗計畫為一項多中心、隨機、與安慰劑對照、雙盲之三期臨床試驗，旨在驗證Pixavir用於治療成人及青少年急性無併發症流感患者的療效及安全性。試驗重點指標包含流感症狀緩解的時間表現，並同步評估抗病毒能力、臨床復原狀況以及減少流感相關併發症之效果。

太景董事長黃國龍指出，Pixavir在大中華區已有完善的三期解盲數據與上市經驗，實證兼具顯著療效與優異安全性。此次南韓IND順利取得主管機關核准，是Pixavir擴展國際版圖的關鍵一步。公司看好Boryung在南韓在地化的臨床執行與商業推廣實力，雙方將緊密合作、加速試驗推展，盼能早日為當地患者提供更便利、更有效的醫療選擇。

Pixavir marboxil屬於新一代帽依賴性核酸內切酶抑制劑（Cap-dependent endonuclease inhibitor），透過阻斷流感病毒複製關鍵的「搶帽機制」來發揮療效。臨床研究顯示，該藥不僅能有效縮短流感病程，更突破傳統療程需連續多日給藥的限制；過去在12~18歲青少年族群的數據中，亦展現特別突出的臨床效益。

近年全球流感疫情呈現春夏/早秋提早爆發的去季節化趨勢，流行期不再侷限於冬季，且常與新冠、RSV等多種呼吸道病毒交替威脅。面臨日益嚴峻的公衛挑戰，臨床上對「快速阻止病毒複製」及「提高服藥順從性」的藥物需求大幅提升。Pixavir具備「全療程僅需口服一次」的便利性優勢，能有效解決傳統流感藥物需連續多日給藥、易漏服的痛點，未來進入南韓市場後，預期可為東北亞流感抗病毒藥物市場注入強勁的成長動能。

南韓 太景 流感

延伸閱讀

動物用藥新制草案 動物醫療機構可自由購藥、轉讓藥品

全民集資千萬進口救命新藥！日男童抗癌活過5歲 推動免費制度

B肝再接再厲／鄭文睿：B肝功能性治癒關鍵價值，降七成肝癌致命威脅

2026新冠疫苗存貨是否充足？ 快篩哪裡買不用搶？疾管署：公費接種延長至9月28日

相關新聞

統一集團營收寫兩大驚奇 7月、前7月皆創同期佳績

統一集團營收持續攀高，母公司統一企業7月營收為621.6億元，年增8.8%；累計前七月營收為4,121.4億元，年增4%。統一表示，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及萬家福等流通事業銷售挹注，推升統一單月、前七月營收雙創同期新高。

全家7月營收年增4.9% 締新猷

全家昨（10）日公布7月營收101.7億元，年增4.9%，單月創歷史新高；累計前七月營收為671.5億元，年增7.5%。

台中會展中心規模衝衝衝 二期工程明年動工

台中國際會展中心啟用不到半年，已吸引逾140萬人次、創造650億元商機，而二期工程預計明年動工，未來合計可容納4,460個攤位，規模直逼南港展覽館一、二館合計近5,000攤位。台北、台中兩大會展重鎮同步推升台灣國際展覽商機。

7月工具機出口 終止連五跌

台灣機械公會理事長莊大立昨（10）日表示，受惠AI與半導體產業需求持續暢旺，台灣機械設備出口已連續18個月呈現正成長；工具機廠商近期接單回溫，7月出口也扭轉連五月衰退窘境，回到成長軌道，下半年產業景氣可望看到春燕。

貨櫃航運7月成績單 亮眼

貨櫃航運傳統旺季發威，繼長榮、萬海之後，陽明、台驊控股昨（10）日公布7月營收，同步繳出亮眼成績單。陽明7月營收208.36億元，月增25.59%、年增34.56%；台驊合併營收28.13億元，月增8.75%、年增62.85%，均受惠貨載需求升溫及運價維持高檔。

鑽石領投新析增資6億元 助攻空間蛋白質體學科技

鑽石投資公司與新創公司新析生技昨（10）日共同宣布，由鑽石領投新析生技2,000萬美元（約新台幣6.4億元）的A+輪增資案已經順利完成，有助於新析生技利用其全球領先的空間蛋白質體學技術，協助各大藥廠及學研機構縮短新藥開發時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。