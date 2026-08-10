太景流感新藥Pixavir 獲准進行南韓三期臨床試驗

新藥研發公司太景*-KY（4157）10日宣布，接獲南韓合作夥伴Boryung Biopharma通知，流感新藥Pixavir marboxil （BRC-201）口服膠囊之三期臨床試驗許可申請（IND），已正式取得南韓食品醫藥品安全處（MFDS）核准通過。Boryung團隊將正式啟動後續臨床試驗工作，全力推進南韓流感抗病毒藥物市場布局。

太景於今年元月與南韓Boryung Biopharma完成Pixavir marboxil於南韓開發及銷售權之授權簽約。繼先前以高效迅速節奏完成IND送件後，如今順利獲准進行三期臨床試驗，再次展現雙方團隊極佳的執行力與法規歸進效率。

本項獲准之臨床試驗計畫為一項多中心、隨機、與安慰劑對照、雙盲之三期臨床試驗，旨在驗證Pixavir用於治療成人及青少年急性無併發症流感患者的療效及安全性。試驗重點指標包含流感症狀緩解的時間表現，並同步評估抗病毒能力、臨床復原狀況以及減少流感相關併發症之效果。

太景董事長黃國龍指出，Pixavir在大中華區已有完善的三期解盲數據與上市經驗，實證兼具顯著療效與優異安全性。此次南韓IND順利取得主管機關核准，是Pixavir擴展國際版圖的關鍵一步。公司看好Boryung在南韓在地化的臨床執行與商業推廣實力，雙方將緊密合作、加速試驗推展，盼能早日為當地患者提供更便利、更有效的醫療選擇。

Pixavir marboxil屬於新一代帽依賴性核酸內切酶抑制劑（Cap-dependent endonuclease inhibitor），透過阻斷流感病毒複製關鍵的「搶帽機制」來發揮療效。臨床研究顯示，該藥不僅能有效縮短流感病程，更突破傳統療程需連續多日給藥的限制；過去在12~18歲青少年族群的數據中，亦展現特別突出的臨床效益。

近年全球流感疫情呈現春夏/早秋提早爆發的去季節化趨勢，流行期不再侷限於冬季，且常與新冠、RSV等多種呼吸道病毒交替威脅。面臨日益嚴峻的公衛挑戰，臨床上對「快速阻止病毒複製」及「提高服藥順從性」的藥物需求大幅提升。Pixavir具備「全療程僅需口服一次」的便利性優勢，能有效解決傳統流感藥物需連續多日給藥、易漏服的痛點，未來進入南韓市場後，預期可為東北亞流感抗病毒藥物市場注入強勁的成長動能。