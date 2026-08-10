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信義房屋觀察：楠梓租屋搶手、新案「坐3望4」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
楠梓租屋與購屋市場在產業、人口帶動下，皆十分活絡。圖／信義房屋提供
楠梓租屋與購屋市場在產業、人口帶動下，皆十分活絡。圖／信義房屋提供

楠梓人口正快速逼近左營－19.5萬對19.7萬，主因是台積電帶動上下游產業持續南進。在地房市專家觀察，楠梓租售市場在產業與人口雙引擎帶動下全面升溫，台積電廠區周邊新案成交單價更已見「坐3望4」行情。

信義房屋楠梓後昌店專員姚倩鈺指出，不只台積電南下高雄，其相關的上下游產業、公私立學校如康橋國際學校及正在興建的藍田國小等，也都陸續進駐，連帶拉抬房市。租屋市場部分，雖楠梓也有學生型的出租套房或雅房，月租金平均落在8000元左右，但上班族接受度較低，多會選擇2房產品，每月租金落在1.5萬至2萬元區間；部分企業也會在廠區周邊租透天作為員工宿舍，但透天供給量比較有限，故一般的租屋市場仍熱絡，好的物件往往很快都能租出去。

購屋方面。姚倩鈺觀察，買方分兩類型，單身從外縣市赴任，首選捷運宅，主要考量返家搭高鐵方便，日後若調任他處，轉手也相對保值；若為舉家遷移，則優先鎖定楠梓、橋頭等鄰近學校的社區，包括今年即將招生的藍田國小、翠屏國小，甚至想鎖定正在動工中的高科實驗中學學區。市場主力產品為屋齡15年內電梯大樓，目前平均單價落在28萬至32萬間，台積電廠區附近新建案，更已見「坐3望4」的成交單價。

值得一提的是，高雄市交通局統計，全市YouBike2.0全年租次突破2,000萬次，其中，月租次最高的站點在捷運楠梓科技園區站一號出口，達1.6萬次。姚倩鈺說，楠梓目前僅捷運紅線，從園區無論到鄰近的後勁、後昌商圈，或者近年大樓較密集的高大特區、土庫重劃區，騎機車約需要5~10分鐘車程，高雄氣候炎熱加上生活習慣使然，多數人不可能直接走路上班，Youbike就扮演重要角色，方便上下班通勤；又如捷運楠梓科技園區站到台積電廠區，騎機車約1分鐘，但許多人也是選擇騎Youbike，在在都是呈現產業進駐、人口移入後，對共享運具的依賴提高的特色。

近期房市相對清淡，但姚倩鈺說，在產業支撐、人口穩定移入下，有需求就會帶動租、售屋市場穩定，雖交易量有縮，但價格仍維持穩定。

楠梓 信義房屋 租屋

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