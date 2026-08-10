兆基屋管發聲明駁押租金疑慮…王貴增接任代理總座 8月21日股臨會重組

兆基屋管關係企業風暴持續延燒，兆基屋管今（10）日再度發布聲明，強調目前各項業務、營運及契約履行均正常進行，並駁斥外界傳言公司有保管大筆押租金等情事；面對近期董事成員異動，公司上午也召開臨時董事會，正式派任王貴增擔任代理總經理，預計8月21日召開股東臨時會，推動公司重新組織。

兆基表示，歷年財務報表均經外部會計師事務所依法查核簽證，相關公司債權、債務狀況也已委請專業會計師及律師查察，目前內部金流正常，並無外傳資金短缺或不足，未來財務資訊也將更加公開透明、專款專用。

針對媒體報導兆基資金運作及其他公司關聯等爭議，兆基重申，公司為獨立法人，報載「趙姬投資」僅為持有兆基約30%股權的股東，「寄居蟹管顧」則與兆基股權完全無關，均非兆基所稱集團的關係企業；對於未經查證的報導，公司保留法律追訴權。

兆基指出，新任經營團隊與自救會爭取權益立場一致，將共同保障債權人及公司利益，後續也將配合主管機關及公會政策，維持管理物件及服務穩定。