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全家餐飲今年二度調薪！8月平均加薪5％ 新手起薪3.8萬元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家餐飲旗下共有77家門市，包括大戶屋54家、bb.q CHICKEN 14家及IKIGAI燒肉9家。大戶屋／提供
全家餐飲旗下共有77家門市，包括大戶屋54家、bb.q CHICKEN 14家及IKIGAI燒肉9家。大戶屋／提供

因應持續展店與缺工挑戰，全家餐飲（7708）10日宣布，8月起今年第二度調薪，針對營業現場及總部基層員工全面調薪，平均調幅約5%，新進人員起薪同步調升至3.8萬元；繼1月依個人考核調薪2%至5%後，今年已二度加薪。另一方面，公司10日也公布7月合併營收2.61億元，年增9.39%，創單月歷史新高，累計前七月營收17.29億元，年增12.08%，續創同期新高。

全家餐飲表示，7月營運受惠暑假出遊及聚餐需求，各品牌透過季節限定套餐及聯名活動帶動來客。旗下大戶屋搭配日本夏日傳統節日「土用丑日」，推出鰻魚餐搭配消暑飲品優惠；bb.q CHICKEN與手機遊戲《勝利女神：妮姬》合作推出聯名套餐及限量周邊，搶攻粉絲商機；IKIGAI燒肉則推出限時雙人套餐優惠，推升整體營收表現。

展望後市，全家餐飲表示，各品牌將持續透過多元行銷活動及會員經營擴大來客，搶攻暑假及七夕商機。其中，bb.q CHICKEN已於8月與日本人氣角色「褲褲兔（Opanchu Usagi）」推出聯名活動，透過限定套餐及周邊商品創造話題；大戶屋下半年也規劃持續展店，挹注營收成長動能。

除了營運成長外，全家餐飲也持續投入ESG發展。在人才策略方面，公司因應展店及長期發展需求，今年已二度調薪，繼1月依個人考核成績調薪2%至5%後，8月起再針對營業現場及總部基層員工全面調薪，平均調幅約5%，並同步將新進人員起薪調升至3萬8,000元，希望強化薪酬競爭力、提升人才留任，支撐未來營運發展。

在社會共融方面，全家餐飲與心路基金會合作公益義賣活動已邁入第六年，今年首度集結大戶屋、bb.q CHICKEN及IKIGAI燒肉三大品牌，共同推出「幸福節奏－沐浴香氛禮盒」，每盒售價490元、限量7,000組，目標募集340萬元以上服務經費，支持障礙者照顧、職能培力及生活支持服務，禮盒並附贈三品牌優惠券，盼號召更多消費者響應公益。

截至7月底，全家餐飲旗下共有77家門市，包括大戶屋54家、bb.q CHICKEN 14家及IKIGAI燒肉9家。

加薪 餐飲 全家

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