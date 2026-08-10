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宏匯廣場打造親子專屬用餐區 「育嬰室天花板」再升級搶家庭客

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
宏匯廣場親子用餐席，以舒適安心為核心理念，選用符合幼童身高的沙發椅與餐桌。宏匯廣場／提供
宏匯廣場親子用餐席，以舒適安心為核心理念，選用符合幼童身高的沙發椅與餐桌。宏匯廣場／提供

近年百貨商場競爭不再只比促銷優惠，愈來愈重視消費者的整體購物體驗。深耕親子客群的宏匯廣場宣布，即日起於七樓美食街打造50席「專屬親子用餐區」，透過符合幼童使用需求的桌椅配置與童趣設計，讓家長帶孩子外出用餐更加便利，也希望進一步提升家庭客的逛街體驗。

宏匯廣場表示，親子家庭一直是商場的重要客群，觀察到不少家長帶幼童外出用餐時，常遇到桌椅高度不合、孩子坐不住等問題，因此特別於七樓美食街Nara Thai Cuisine前方規劃專屬親子用餐區，共設置50席座位，全區採用符合幼童身高的沙發椅及圓角餐桌，並搭配恐龍、犀牛、長頸鹿等動物造型座椅，希望打造兼具安全與趣味的用餐空間，讓孩子能自在用餐，也讓家長享有更舒適的陪伴時光。

除了新增親子用餐區外，宏匯廣場也持續優化館內親子友善設施。商場指出，目前多個樓層皆設有親子廁所及尿布台，其中五樓育嬰室因空間寬敞、設備完善，獲得不少家長好評，更被許多網友稱為「育嬰室天花板」。

針對家庭客攜帶嬰兒車時經常遇到電梯久候問題，宏匯廣場也於今年4月下旬導入智能雙子電梯，透過雙轎箱分流及智慧派梯機制，提高載客效率、縮短等候時間，希望讓親子家庭在館內移動更加順暢。

除提升服務體驗外，宏匯廣場也同步啟動樓層改裝計畫。五樓兒童用品樓層將迎來開幕以來最大規模改裝，搶攻開學前採購商機，8月18日至8月31日集結童裝、童鞋、寢具家飾及內睡衣等超過10個品牌推出出清優惠，搭配「High翻夏日超展開」檔期活動及來店禮等方案，最高可享23%回饋。

此次參與優惠品牌包括adidas kids、PUMA KIDS、ROOKIE等運動品牌，部分商品7折起；亞梭傢俬展售品祭出一件8折、兩件75折、三件7折；GREAT LIVING指定款涼被1,080元起；FUNBOX部分玩具4折起；Roots Kids推出Bye Bye Sale，部分商品5折起，活動期間累計消費滿額還可加碼獲得電子抵用券。

女性內睡衣品牌也同步推出優惠，包括曼黛瑪璉、瑪登瑪朵指定款內衣買一送一，華歌爾指定正品滿3,500元現折500元，思薇爾及Lady指定商品滿3,800元現折500元，搭配檔期優惠後，最高回饋可達23%，吸引消費者趁改裝前採購開學及日常所需用品。

造福親子客群，貼心設計再+1，宏匯廣場打造50席親子用餐席。宏匯廣場／提供
造福親子客群，貼心設計再+1，宏匯廣場打造50席親子用餐席。宏匯廣場／提供

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